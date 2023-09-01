社论：为超老龄化社会做好准备

李显龙总理在8月20日的国庆群众大会透露，政府正在筹划一个名为“乐龄SG”（Age Well SG）的新计划，以与早前启动的健康SG计划相辅相成，促进年长者的身心健康，过上余霞满天的晚年生活。对众多年长者来说，这无疑非常值得期待。

乐龄SG计划由卫生部、国家发展部，以及交通部联合领导，详情会在接下来的几个月公布。健康SG计划着重预防护理，不过，乐龄岁月过得好，不单是预防疾病，身心都要安康。因此，乐龄SG的重点将会放在促进年长者的心理健康上，通过更多措施，协助年长者与社会维持联系并且保持活跃，避免他们与社会脱节而产生孤独感。此外，当局也投入更多资源，打造更亲乐龄的居住环境、更安全且容易通行的社区，以及建造更多融合住房、护理和社区服务的辅助生活设施，让大家能原地养老。

我国社会正从老龄化走向超老龄化，这样一个社会的新需求是多方面的。身体健康和医疗需要只是其中的一个面向。能够同时兼顾老龄人口的身心健康，以至整个生活环境的便利与安全，才是老有所养的理想境界。

我国是世界上老龄化速度最快的国家之一，老年人占人口比例越来越大，现在有约五分之一新加坡人是65岁及以上，到了2030年，这个比例会是近四分之一。与此同时，国人的预期寿命也比较长，根据新加坡统计局5月发布的最新数据，2022年出生的本地居民，预期寿命达83岁。

对比世界其他国家，国人的预期健康寿命（healthy life expectancy）也是全球最高之一。世界卫生组织网站数据显示，2019年，新加坡人预期健康寿命为73.6年，排名全球第二，仅次于日本（74.1年）。但若对比预期健康寿命与预期寿命，意味着好些人在生命的最后约10年可能是不健康的，换言之，可能会疾病缠身，因而也会大大影响生活素质。如何尽量让暮年生活保持良好素质，是国人必须关切的课题。

要确保老年生活素质良好，既要有身体健康，也须有心理健康。这应该就是乐龄SG想要达致的美好目标。为此，这些年来政府与各社区组织、福利团体等已经陆续落实了好些相关计划和措施，包括在全岛各地设立活跃乐龄中心，方便乐龄人士“就地取材”，在住家附近参加中心主办的各种康乐活动。

不过，到中心参加活动的以女性居多，男性甚少。李总理本人日前参观了勿洛的一家活跃乐龄中心，就发现了这样的现象。据观察，到联络所参加活动的一般也以女性居多。因此，如何吸引更多男性乐龄人士参与活动，会是所有活跃乐龄中心的一大挑战。

人到老年，一般来说都会因体力下降而减少活动，有者因而忽视锻炼，有者则暴饮暴食，因此出现各种健康问题。从那些相对健康的人瑞的生活经验看，老年保持活跃，生活有规律，是保持身体健康的关键。因此，在我们将要步入超老龄化社会之际，乐龄人士都应有这方面的觉知，并要负起个人的责任，学会充分利用上述各种为乐龄人士而设的计划和设施。此外，心灵上的寄托，特别是宗教信仰，也有助于老年人面对生命里无可避免的终极“大哉问”。

在一个超老龄化的社会里，也许更应该强调家庭的重要性。虽然小家庭化的趋势已不可逆转，但作为子女的即使无法住靠近父母，也都要懂得爱老和护老，勤加探视，嘘寒问暖，让年迈父母感受儿孙的孝心和亲情的温暖，晚年丧偶者，或许更需有这方面的精神支持。只有在各种社会设施不断完善和家庭凝聚力持续的情况下，我们才能有一个活跃温馨而非暮气沉沉的超老龄化社会。