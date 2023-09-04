社论：全民展现集体智慧

竞选口号为“相互敬重”的前国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼，以70.4%的超高得票率击败两位对手，当选新加坡第九位总统。他将在9月14日宣誓就职。尽管舆论一直看好尚达曼的选情，但能够在一场三个人的角逐中——还不是一对一，获得超过七成的得票率，让包括尚达曼本人在内的不少人都大感意外。在社交媒体不断制造同温层，使得社会更容易意见撕裂的当下，国人难得在一件主要政治议题上达成共识，让人对选民的政治智慧刮目相看，也对新加坡的未来更有期待。

首先，尚达曼的得票率反映了选民的投票倾向不受政党考量影响，体现了民选总统超越政治的宪法角色设计。尚达曼出身执政的人民行动党，舆论一般都把他当做体制内人物；他的对手也试图利用这点，操作选民的党派认同情绪。但是绝大多数选民却选择支持他担任总统，显示多数国人不希望看到总统选举和全国大选被混淆在一起，也不会被情绪所左右，而是根据候选人的人格特质与能力做出决定。相反，一些反对党人参与助选，恐怕得不到中间选民的认可而适得其反。

其次，中间选民表达了非常清晰的立场。行动党在2020年的全国大选中，总得票率为61.24%。虽然尚达曼在裕廊集选区，历来都是得票率超过七成的票王，然而人们并不认为他能够在全国获得近似的佳绩。总统选举结果颠覆了这一认知。尚达曼全国得票率远高于行动党，证明党派因素在总统选举中并没有起到作用。另一党派色彩比较浓的候选人陈钦亮得票率最低，同样反证了这一事实。

第三，首投族应该大多支持尚达曼。根据选举局资料，今年第一次拥有投票权的年轻人占选民总数的6.6%。选前有一些观点认为，由于组屋价格高涨，增加年轻人成家的财务负担；通货膨胀与消费税提高也导致了不满；外来人才的竞争始终是年轻人就业的担忧，加上年轻人“天然”带有改变现状的意念，但从尚达曼超高得票率分析，他理应获得相当多的青年票。年轻选民能够超越个人利益的纠结，从更大的角度思考总统人选，无疑让人对国家的未来增添信心。

第四，印度族的尚达曼面对两名华人对手的竞争，而能够高票当选，部分说明国人的政治判断已经超越种族因素，能够就事论事地理性看待候选人的能力与品格。这是另一个让人对国家未来充满希望的理由。在世界纷纷扰扰的当下，最具破坏力的莫过于身份认同政治，当中又以肤色排外最不堪。因此，尚达曼高票当选发出了强有力的政治信号——新加坡人的政治素养日趋成熟。

当然，反对者会指出，尚达曼的从政经历、人格魅力、政绩口碑和国际声誉等等，都是独具一格，很难复制。换言之，能够让新加坡选民跳脱族群本能来投票的候选人，依旧凤毛麟角。事实究竟为何，唯有留待接下来的不同选举证明。无论如何，至少本次的选举结果，在让人欣慰之余，也对新加坡选民的政治智慧，有了更多的想象与期待。

尚达曼在抽样计票成绩揭晓后说：“我相信，人们为我和我的理念所投下的一票，是对新加坡投下的信任票，也是对未来投下乐观的一票，让我们能够携手前进、相互支持。”选举结果无疑向世人发出明确的信息，尽管时局纷扰，人民面对各种生活上的挑战，但来到国家重大抉择的时刻，新加坡人展现了集体智慧，借由这一政治共识，强化了社会互信。我们有理由秉持“相互敬重”的精神，对未来感到乐观和充满信心。