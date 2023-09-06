社论：多管齐下优化幼教生态

两家同属于馨乐园集团的幼儿园，先后传出教师粗暴对待孩童的事故。其中一家分院是在兀兰的兀兰坊，涉事教师被指对孩童压头灌水、手掐脸颊，以及拍打臀部。另一家是在蔡厝港的金光坊，涉事教师被指猛推一名五岁孩童。这两起事件引起公众的关注，尤其是年轻家长。

涉事的两名教师已遭警方逮捕。幼儿培育署对兀兰坊分院开出5000元的罚单，并勒令后者在六个月内改善管理方式，否则不会更新执照。

与此同时，幼培署指示馨乐园集团对旗下所有15家分院的管理措施进行独立审查，并限定在三个月内提呈报告。当局也会在这段期间突击各所分院，检查他们的课堂管理措施。

幼培署署长陈志伟对于调查员在证据确凿的情况下，没有指示涉案教师卸下职务，向公众道歉。

有公众担心，上述事件只是冰山一角。幼培署透露，在2019年至2022年期间，每10万名进入幼儿园的孩童中，每年平均有10起经证实的“教管不当”事件。

幼教教师粗暴对待无辜的幼童，不仅令家长担心，也可能对孩童未来的心理健康造成难以磨灭的创伤。

幼培署星期一（9月4日）列出了多项措施，以确保孩童在安全的环境中上课。这包括强制所有幼儿园，明年7月1日之前须在设施内外安装电眼；要求业者营造健康的工作环境，让所有教职员发现问题时能及时通报；以及幼培署会突击检查幼儿园，以确保教师和业者遵守相关的条例和准则。

要为孩童打造保护网，除了加强监管，幼培署也必须确保业者的服务水平到位。在我国，学前教育是一个规模不小的产业，聘用了超过2万3000名幼教教师。但这个行业面对流动率高以及人手短缺的问题，据统计，幼教行业的辞职率每年高达10%至15%。在这情况下，要维持服务水平是个不小的挑战，尤其是对以盈利为主的私立幼儿园。

去年10月底，社会及家庭发展部长马善高宣布了一系列改善幼教教师待遇的措施，以缓解人手短缺的问题。这包括在未来两年，给予主要业者的幼教工作者加薪10%到30%不等；检讨幼儿园是否需要在星期六开放，以协助幼教教师达致工作与生活的平衡；以及扩大代课教师的阵容，让全职的幼教教师更容易拿假。

在各行各业都面临员工短缺的新加坡，工资及工作条件改善，是否就能缓解学前教育教师短缺以及流动率高的问题，有待观察。无论如何，在学前教育生态中，幼教教师的素质以及专业精神，扮演至关重要的角色。

有学前教育工作者申诉，他们的工作量过多，并且面对家长和学校管理层的压力。一名学前教育工作者在《联合早报》言论版撰文指出，兀兰和蔡厝港两起幼儿园事件与“喂水”有关，而这与家长的要求不无关系。她说，教师若没有让孩童喝足够的水，就可能面对家长的指责。

与许多行业一样，每一行都有各自的辛酸。面对一群哭闹的孩童，学前教育工作者的工作确实不容易。然而，“喂水”和压头灌水显然有很大的区别。学前教育生态的各个利益相关者，有必要审视幼教教师的申诉，避免将压力转移到无辜的孩童身上。学前教育是一门特殊的行业，有意入行者须要具有对孩童的爱心与耐心，否则难以为继。

另一方面，家长有必要调整心态，避免对幼教教师作出过高的要求，加重他们的压力。过度保护孩子，对他们的成长未必有利。当然，在上述虐童事件发生后，家长难免会对孩子在幼儿园的安全感到忧虑。不过，这也提供了家长与幼教教师加强沟通的契机。

我国的生育率连年下降，政府不遗余力鼓励年轻一代成家及养儿育女。年轻一代大多是双收入的家庭，夫妇都出外工作，把孩子托付给幼儿园。学前教育生态有必要持续优化，才能让年轻父母放心、让幼教教师对工作感到满意与自豪，也让孩童对童年生活留下美好的回忆。