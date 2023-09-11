社论：做好品牌奖 助本土公司展翅高飞

迈入第21年的新加坡金字品牌奖，今年有29个本地品牌获得奖项，其中24个品牌首次参加便获得肯定，显示本地中小企业对品牌耕耘的认知持续提升。联办这一奖项的本报和中小企业商会精诚合作，以及新加坡知识产权局、企业发展局和学界与专业领域人士长期的支持和肯定，使得奖项的水平持续攀升，专业格局日益成熟。

今年的得奖企业除了来自传统的制造、服务、餐饮等行业，还包括首次参与的人工智能研发，以及共享公寓、自助式仓储等科技类和新兴产业。很多新兴领域的公司主动报名，接受在本地堪称相当严格的检测评选过程，包括绿色鉴定等等，不仅凸显他们重视自身品牌价值，也再次说明奖项本身已经在新加坡形成“品牌效应”，也与时并进，起到催化与协助壮大本土中小企业的目标。

我国政府重视和鼓励中小企业迈出国门，参与国际市场的竞争，进而展露光芒。不少本土企业过去习惯“埋头苦干”，顶多靠着传统的经营方式在新马市场立足。在品牌奖的催化下，中小企业有一个平台接触品牌经营等专业理念和与其他中小企业交流，逐步建立征战国际市场的知识（know-how）。

根据过去多年经验，数以百计获得金字品牌奖认可的公司，既有老字号也有初露锋芒者，其中不少有机会扬名海外，甚至由小企业变成区域大企业。其他更多虽未获奖但参与的企业，也能从中获益。多数企业都能在参与评选的过程中，确认自身的优点与不足之处，也更积极投入转型研发和品牌塑造，融入现代消费者的生活和需要，为企业永续经营打下更稳固的根基。近些年来，本地新老品牌企业纷纷进军海外市场，从饮食酱料到鞋子皮包，很多都能成功立足海外，背后不仅是“来自新加坡”的印记，也包括企业自身的品牌效应。

随着本区域市场越来越多富裕和接触面广的消费者，他们对品牌的好恶內心都有一把尺，对企业品牌和产品或服务的高要求是一致的。几十年前的中小企业可以透过各种夸大甚至虚假的宣传对消费者洗脑，甚至还有回头客，但现在这套不见得行得通。企业经营者必须充分意识到，品牌是一种承诺，要让产品或服务在实质上达到一定水准，才可能让消费者认同公司的信念和价值主张，赢得他们的忠诚，最终借力品牌的力量永续经营。

金字品牌奖的英文缩写SPBA，第二个字母在初创时的意思不是prestige（名望、威信），而是promising（具备潜能），这一转变，既是奖项本身定位和规模上的更上一层楼，也是本地品牌这些年来硕果累累，整体水平不断提升的反映。

金字品牌奖在新加坡的信誉和公正性已经深受认可，成为商界公认的标杆性品牌鉴证活动。新加坡作为本区域重要的经济体，这是一个具有高价值的商界支柱，而它的成功，除了长期支撑这一平台的机构，更重要的是商界和政府的肯定与支持，但更加离不开的，是有心让传统产业得以传承、让家族企业壮大规模、让新兴企业快速站稳市场，诸如此类的企业经营者和拥有者，一起珍惜这个有价值的“品牌鉴证”品牌。

国际经济形势千变万化，新媒体时代更是众声喧哗，小众媒体极大地分散了消费者的注意力，各种网络负面新闻可以如病毒般迅速传播，轻易就抵消企业的宣传效果。在这样的时代背景下，不仅传统产品需要品牌作为坚实的护盾，新兴产业也是如此。因应市场的转型和研发很重要，产品和品牌能赢得消费者的信任更重要。更多企业越来越懂得把品牌与形象的塑造和优化，放在公司发展的大战略中，这是可喜的发展。因而，将SPBA这一鉴定平台做好做强，协助本土企业壮大甚至展翅高飞，是一个意义非凡的事业。