社论：美中博弈进一步升级

应邀出席二十国集团峰会的李显龙总理在会后指出，大国在基本战略立场上的矛盾加深，新加坡只能接受这个大环境，并从中寻找合作机会。峰会上演的几处情节，特别是美国和中国在会场内外的交手，都证实了李总理的观察。尽管双方不断在口头上释放要改善关系的善意，美中大国博弈近期非但没有缓解，反而有越演越烈之势，而且似乎变得不易修复。无论是类似新加坡等小国或亚细安等区域组织，恐怕都得在愈加复杂的国际关系里寻找自己的定位。

美中在会场里过招，最显著的例子莫过于由美国主导推动的新经济走廊。美国、沙特阿拉伯、欧盟、印度、阿拉伯联合酋长国、法国、德国和意大利9月9日在新德里二十国集团峰会场边签署谅解备忘录，承诺合作建设印度—中东—欧洲经济走廊，包括一条补充现有海上和公路运输线的铁路干线，以提供可靠且具成本效益的跨境船运到铁路运输网络，便于货物和服务在印度、阿联酋、沙特、约旦、以色列以及欧洲之间流通。

有分析指出，这项雄心勃勃的计划是抗衡中国一带一路项目的举措，可能对南亚、中东与欧洲地缘政治局势产生广泛影响。中国国家主席习近平没有参加峰会，引发了中国同东道主印度，以及与美国关系的负面猜测。白宫在峰会前明确表示，美国总统拜登不会同与会的中国总理李强会晤，虽然两人在会议上短暂交流，但还是强化了这方面的联想。据《金融时报》报道，中国代表团在会议期间突然试图阻止美国于2026年担任G20轮值主席国不果，均凸显双方的不友好关系。拜登在峰会后访问越南，项庄舞剑之意昭然若揭。

中国在8月底公布的“2023年版中国标准地图”，再度点燃了与印度、俄罗斯、日本等邻国的领土主权争议，地图引发激烈争议的南中国海“九段线”变成“十段线”，也惹来菲律宾、越南、马来西亚、文莱和台湾等的不满与关注。拜登此时高调访问越南，并且把美越关系升级为“全面战略伙伴关系”，签署了涵盖半导体、稀土和军备等领域的合作，无不是针对中国而来。虽然越南极力避免得罪中国，但拉拢美国符合河内的战略利益。

在二十国集团峰会场外，美中博弈持续升温。自今年2月美国在境内击落中国间谍气球后，虽然双方反复释放口头善意，实际关系却一直难以改善。拜登在河内的记者会上再度强调，他无意遏制中国。美国国防部8月23日刚宣布新一轮对台军售，向台湾提供5亿美元（约6.76亿新元）的F-16战机红外线追踪侦搜系统。这已经是拜登任内第11次对台军售。美国司法部9月3日宣布，两名在加州服役的海军官兵涉嫌提供军舰、军演和基地的情报给中国，若遭定罪，可能面临20年刑期，甚至终身监禁。中国则不甘示弱，在新修订的《反间谍法》7月1日实施后，陆续公布抓获美国中央情报局间谍的消息。这导致双边关系日益充满敌意。

美国的科技封锁对中国经济的严重冲击，无疑将让双边关系雪上加霜。在华为发布最新款手机，号称采用国产7纳米晶片后，美国国会立即要求调查是否违反美国晶片禁令；美国商务部宣布正式调查华为手机晶片，并很可能进一步收紧对华为以及提供晶片的中芯国际的技术制裁。有分析称，习近平不参加二十国集团峰会，也不能排除他11月不去美国出席亚太经合峰会。果真如此，美国要借助高层会晤来避免两国意外冲突的希望落空，世界必然会更不太平。

因此，李总理在峰会后对大国战略立场矛盾加深的观察，无疑是很及时的提醒——国人有必要为今后愈加不确定的国际形势，做好充分的心理准备，迎接随时可能发生的重大挑战。