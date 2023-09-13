社论：再生能源贸易推动绿色经济发展

能源市场管理局9月8日宣布，有条件批准五个从印度尼西亚进口低碳电力的项目。参与企业会逐步在印尼设置装机容量约11千兆峰瓦的太阳能厂，以及约21千兆瓦时的电池能源储存系统，预计在2027年底开始向新加坡输出太阳能电力。

这是继2022年6月我国首次从老挝输入低碳电力的另一个跨境电力供应项目。今年3月，能源局也有条件批准了吉宝能源从柬埔寨输入低碳电力。同时，新加坡和越南两地企业组成的财团，正积极寻找适合采集风能的地点，为我国从越南进口风能铺路。

对于再生能源资源匮乏的新加坡而言，从本区域输入低碳电力，有助于填补供应的缺口，并协助达致碳减排的目标。另一方面，对于再生能源资源丰富的区域国家而言，低碳电力的出口不仅增加收入来源，也将吸引更多低碳基础设施的投资，从而推动本区域的绿色经济发展。

随着经济增长、电子仪器的普及化以及数码化，我国的电力需求将持续增加。在我国的碳排放量中，发电厂高达40%。为确保电力供应安全，同时逐步削减碳排放量，我国制定了四大电力供应战略：更广泛使用太阳能、通过区域电网输入电力、使用低碳能源，以及天然气发电。

目前，我国95%的电力来自天然气发电。天然气发电的碳排放量固然比煤炭发电低，但仍属于化石燃料。此外，新加坡地势低洼，土地有限，在发展替代能源方面处于劣势。尽管已在全岛大力发展太阳能，但预计到了2030年也只能满足3%的电力需求。

能源局估计，到2035年，我国从本区域输入的再生能源将占当年电力总供应的30%。这个比重相当大，因此我国有必要确保进口的电力供应，免遭受政治因素或保护主义的干扰。本区域虽然有丰富的再生能源资源，但大多还未开发，因此不少国家的电力供应有很大缺口。这可能导致能源民族主义的抬头，影响我国电力供应。

此外，跨境的电力供应，涉及其他国家的电网。以老挝出口低碳电力到我国为例，它的电力途经泰国与马来西亚，长达2000多公里。除了可能受政治因素干扰之外，电力供应不稳定的技术问题，也不可小觑。

我国采取多元化的采购措施，计划从多个国家进口低碳电力，以加强供应的安全与稳定。此外，虽然我国在替代能源的发展上先天不足，但仍积极研发低碳电力的各种选项，包括氢气以及地热能，以进一步实现能源多样化和减碳的目标。

发展绿色经济须要巨额投资。对新加坡而言，发展再生能源不仅是确保供应安全以及减少碳排放，也为我国带来巨大商机。

新加坡没有石油及天然气资源，但有超过100家全球能源与化工业巨头在此设立生产基地。在2022年，我国的液化天然气贸易总额高达2400亿美元，相当于国内生产总值的50%。新加坡是全球能源供应链重要的一环，这也是我国过渡到再生能源与绿色经济具有的优势。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲最近在亚太石油会议上指出，全球能源转型和净零排放目标，将刺激市场对绿色燃料的需求，新加坡已做好发展这些新贸易的准备。

我国从本区域进口低碳电力，可促进区域电力市场发展，实现亚细安电网一体化的愿景。这将为本区域再生能源资源丰富的国家与匮乏的国家作更好的配搭，互通有无，也有助于提高本区域的电力供应稳定，并发掘多样化的电力资源。此外，电网一体化可减少备用容量的投资，降低电力生产成本。

在现阶段，低碳电力的生产成本比传统能源高出许多。与其他国家一样，我国必须在电力供应安全、环境可持续性以及可负担的电费三者之间作出取舍。假以时日，绿色能源的普及化以及科技发展，将有助于削减低碳电力的成本，缓解上述能源供应的三角难题。然而，在过渡阶段，当局有必要确保再生能源的发展与进口，不会大 幅度推高消费者的电费开支。