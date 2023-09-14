社论：在半导体产业站稳一席之地

国际半导体制造商格芯在新加坡扩建规模40亿美元（约54亿新元）的晶圆厂，不但为新加坡创造1000份大部分由本地人受聘的工作岗位，更强化新加坡在半导体产业链的位置。在9月12日为晶圆厂主持开幕的副总理兼财政部长黄循财说，本地一些特有的优势，持续让新加坡半导体行业保持生机勃勃且具备竞争力。在国际形势变化风云莫测的时代，新加坡有必要审时度势，确保国际竞争力与时俱进。

诚如黄循财所指出，日渐数码化的世界意味着半导体成为新的关键战略资源。改变中的国际地缘政治，导致主要大国争相控制晶片的生产与技术。因此，在这个产业站稳一席之地，对新加坡的未来至关重要。由于贸易保护主义兴起，全球化时代的效益为上，正日益被国家安全考量所取代。贸易被当做外交博弈的手段之一，正迫使越来越多国家重新布局工业生产，离岸外包被友岸外包取代，甚至以津贴大力布局境内生产。

这意味着各国政府必须在粮食安全、能源安全之外，在更多领域采取安全思考。2019年冠病疫情暴发后，世界一度面临医疗用品短缺的困境，甚至不惜扣押过境的物流应急，严重打击国际贸易秩序。同样的，在疫苗研发出来后，众多国家也竞相抢购，引发了国际医疗卫生公平性的争议。吸取了这方面的深刻教训，新加坡在事后开始鼓励医药科技企业投资设厂，在本地研制疫苗，除了经济策略上的考虑，应该不乏国家安全方面的思考。

在晶片成为关键战略资源，能左右国家发展以及社会民生福祉之际，适度强化新加坡生产晶片的能力，自然就显得更为必要。新加坡小国寡民的先天不足，使得我们无法在高端晶片领域同他国竞争，但类似格芯新厂所生产的28纳米晶片，会广泛应用在消费和工业产品，创造宝贵的产业价值。这就让新加坡在全球晶片产业链不至于完全缺席，而且在面对紧急状况时，拥有一定的议价能力。

从发展经济的角度审视，继续吸引关键产业的核心企业投资新加坡，仍然是重要的手段。政府虽然大力扶持本地企业向海外发展，碍于经济体量的限制，外资在制造就业机会和创造经济价值，特别是产业升级方面，仍然扮演举足轻重的角色。逆全球化的大环境意味着新加坡在大力发展第三产业之余，也必须确保第二产业的实力依然强大。然而，面对人口结构老龄化的难题，如何同时吸引足够的人才和新移民，保障劳动力市场能支撑源源不断的外资，国人须有所体认。

作为外向型经济体，保持国际竞争力是新加坡生存发展的恒常秘方。这一建国以来所确立的策略，在当下的国际大环境中更加凸显其重要性。新加坡能继续吸引国际企业投资，反映的正是综合国际竞争实力，如何保持这一宝贵优势，必然是长期挑战。因此，国人必须坚持开放包容的心态，时刻关注国际局势的变化，同时对任何可能危及社会和谐的因素保持警惕，才能让新加坡于诡谲多变的时局里立于不败之地。

格芯晶圆厂扩大投资的例子表明，逆全球化的大势提高了新加坡保持国际竞争力的难度，可是我们仍然有能力迎难而上，继续获得国际资本的青睐和信赖。关键或许在于新加坡上下一心，对周遭环境高度警觉，维持灵活身段，随时做出艰难却必要的调整，如此才能免于被残酷的全球经济竞争所淘汰。这或也是黄循财所谓的新加坡特有的优势。