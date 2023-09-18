社论：民选总统强化社会新契约

第九任总统尚达曼9月14日就职，从第八任总统哈莉玛、李显龙总理和尚达曼这几天的相关演讲，以及从国人对民选总统的态度，可以看到国民身份认同的强化和对未来的期许。尚达曼的就职演说，相信是国人普遍关注的焦点。他表达了对国家未来发展的愿景，以及对如何行使职权，与政府各司其职，真诚合作的意愿。李总理则肯定尚达曼有足够的能力、经验与地位，以及良好的判断力和无可置疑的正直品格来履行职责。

尚达曼能在三角战中以七成的绝对优势胜出，可视为国人政治素养高度成熟的表现。尽管在民选总统过程中，不时出现党派政治的杂音，选民的投票倾向并没有被左右。李总理在总统就职典礼上指出，投票结果显示国人对民选总统的角色和职责有更深入了解，能区分总统选举与全国大选的不同。尽管还是孤例，而且不乏尚达曼个人的因素，但他作为非华裔高票当选，诚如李总理所说，显示种族因素在新加坡人投票时已没有那么重要。

身为新加坡第一位女性国家元首，哈莉玛总统在任期间出色称职的表现，让国人留下良好印象。她不但象征新加坡女性的社会地位日益提高，国人的两性平等价值观日渐深入，更激发国内外女性对于自己潜力的丰富想象。在她所奠定的基础上，相信尚达曼将再接再厉，为新加坡民选总统制确立良好的典范与惯例，让这一特殊的宪政体制得以垂范后人。作为掌握国家储备金第二把钥匙的责任人，尚达曼在就职演说里表达了让人耳目一新的看法。他说，如果未来有必要动用储备金，来应对气候变化等生存危机，他会与政府仔细权衡，保障每一代人的利益。

除了因多年从政的表现，获得国人的敬重和信任，尚达曼在国际社会也享有崇高的地位。他曾担任全球水资源经济委员会联合主席、联合国有效多边主义高级别咨询委员会成员，以及国际货币基金组织国际货币与金融委员会的亚洲主席。此外，尚达曼长期参与新加坡财经领域决策所累积的经验，让他对国际财经乃至地缘政治形势总是有精辟的见解，深获各界重视。所以，有理由相信他在接过“新加坡首席外交官”角色后，能够胜任愉快，让小红点继续在国际舞台上发光发亮，进一步广结善缘，推动国家利益，并促进国人集体的荣誉感。

新加坡建国至今，物质生活水准急速提高，精神生活在一度落后中正迎头赶上；要建设优雅社会，两者缺一不可。尚达曼说，希望通过支持艺术和体育活动，来打造更包容的社会。这的确是独具慧眼的方案。艺术和体育，无疑是最能跨越社群差异的共同社会活动，容易触动普遍人性而引起共鸣，拉近人际关系，且任何人都能参与其中，因而也是最具团结力的两大领域。国人于是能期待在物质生活以外，有更多精神方面的追求，让优雅社会早日实现。

在通过支持艺术和体育活动来打造更包容的社会之外，尚达曼表明接下来想要关注的课题，包括团结新加坡人和加强多元种族文化。他说，宪法赋予民选总统特定权力，在其他多数事务，总统都必须听取内阁的建议。即便如此，总统仍然有空间去关注和倡导他所关心的课题。竞选时打着“相互敬重”口号的他，会竭尽全力支持那些可以让来自不同背景的人更加彼此尊重的项目。他承诺建立讲求“同胞情谊和相互尊重”的文化，让国人对新加坡的未来有更多彩的想象。

新加坡人以七成选票所展现的巨大政治共识，在这个纷纷扰扰，各种撕裂对立不断上演的乱世中，毋宁是最珍贵的资产。尚达曼背负的重担是全民对国家未来的美好期盼。如何团结人民，打造充满活力、和谐共处的多元社会，是第四代领导层推动形塑新社会契约的目标。在期待新总统以身作则落实相互敬重之外，国人也须把握这难得的宝贵契机，让新加坡民主体制与社会文化更上层楼。