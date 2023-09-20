社论：缓解生活费叠加的忧虑

地铁与公共巴士的整体车资将从12月23日起上涨7%，以车资卡或银行卡付费的成人车资，每趟车程上调1角至1角1分，视车程距离而定。享有车资优惠的乘客，包括年长者、学生、低薪员工以及残障者的车资涨幅较低，每趟起4分至5分。

公共交通理事会指出，去年能源成本飙升超过六成，核心通胀指数和工资变动指数也上升，根据车资调整的方程式，今年车资上调的顶限为12%，加上去年10.6%的延后涨幅，车资最多可调高22.6%，是历来最高。

但它决定仅批准整体车资调高7%，其他5%延后上涨。因此，累积的延后涨幅提高至15.6%，留待以后车资检讨时考虑。换言之，除非能源价格出现强烈波动而大幅度下滑，或者核心通胀率出现负数，车资预料还会继续上调。

百物腾涨相互推动，坊间对车资上调并不感到意外。紧接着车资上涨的宣布，新邮政昨天也以运营成本上升为由，把本地邮费从现有的3角1分上调至5角1分，涨幅达65%。

物价以及服务费持续叠加上涨，使不少国人对生活费以及钱不够用感到忧心忡忡，尤其是低收入群、退休人士以及夹心层。

一家金融机构的最新调查显示，应对不断上涨的生活开销，是国人面对的最大财务问题，将近一半的受访者只能把10%或更少的可支配收入储蓄起来。生活费持续攀升，国人是否有足够的储蓄退休，成为我国这个老龄化社会所关注的重点课题之一。

物价上涨是全球面对的问题，生活费持续攀升也成为常态。地缘政治冲突以及极端气候，影响能源与粮食的供应稳定，推高产品价格，并带动其他物价上涨；全球供应链碎片化，提高产品与服务的交易成本；绿色经济所需的庞大基础建设投资，使终端的消费者支付更高的服务费。

与此同时，物价与服务费上涨，加剧工资上升的压力，进而推高企业的营运成本。最终，成本的上涨以乘数效应的方式反映在物价与服务费上，加重消费者的生活负担与忧虑。

政府通过巨额的补贴，缓解民众的生活费压力，尤其是低收入群与弱势群体。在这次的车资上调中，政府将提供3亿元的额外补贴，发放50元车资补助券给中低收入家庭，以缓解车资的冲击。这比去年车资上调时的2亿元额外补贴增加了50%。

同样的，新邮政在上调本地邮费时，也宣布将分派每个家庭共10张本地邮票，“以应对邮费上涨”。

物价上涨后就很难回跌，同时在你涨我也涨的相互推挤下，推高了整体的价格水平。为了缓解民众对生活费不断上涨的忧虑，有关当局除了给予终端消费者津贴之外，或许也可考虑往上游做起，压低营运成本以及关键服务的收费，包括公交以及公用事业如电力和煤气。

公交以及公用事业是关键的基本服务，价格上涨会推动其他物品与服务价格以乘数的方式上升。压抑基本服务价格，有助于控制企业的营运成本，以及工资呈螺旋式上涨的压力，并缓解消费者对生活费叠加的忧虑。整体价格水平受到控制后，政府给予终端消费者的津贴可相应降低，公共财政的压力也得以舒缓。