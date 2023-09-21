社论：增强执法捍卫金融业声誉

在去年1月到今年6月这段期间，新加坡金融管理局向违法的金融机构和个人开出总额2084万元的罚款，另有39人因不当行为被定罪，两者皆创新高。该局在这段期间还向18人发出禁令，禁止他们从事金融活动至少一年，其中一名涉一马案的高盛集团前高管则终身被禁。

金管局9月19日发布成立专属执法部门以来的第四份执法行动报告，在这一轮执法行动期共调查了136起案件。执法行动报告展示了金管局为保护消费者和维护投资者信心，遏制金融市场不法行为所做的努力，警惕业者不要心存侥幸，以为违法行径可以躲过制裁。

建立和维护一个廉洁、可信赖的金融中心一直是新加坡经济成功的核心。新加坡是国际主要金融中心，保持可信的声誉至关重要。根据全球金融中心指数（Global Financial Center Index），新加坡是世界排名第三的金融中心，仅在纽约和伦敦之后。我国金融业贡献约14%的国内生产总值（GDP），聘用约20万名员工，为国人制造大量高素质工作，也带动许多行业增长。

横跨银行、资产管理、保险和资本市场的金融业活动影响甚广，从储蓄到投资到商业活动，在整个经济产生连锁效应。金融业对整体经济的影响比对GDP的贡献来得大，可靠的金融服务是贸易蓬勃发展的基石。

通过采取执法行动及早发现金融业的不当和违法行为，可发挥威慑阻吓作用，并规范商业与市场行为。执法行动报告除了深入介绍金管局所采取的执法行动之外，也概述了未来的工作重点。新加坡大力推动财富管理行业的发展，越来越多资金将从四面八方涌入，当中难免混杂了不合法资金，可以预见未来在执法行动报告中公布的犯罪数据，会随着流入资金增长而增加，但这并不代表金融犯罪情况更加严重。打击金融犯罪继续是金管局接下来的执法重点，该局将继续确保资产和财富管理公司遵守相关法律法规，特别是反洗黑钱和反恐融资条例。

然而数码资产的崛起增加了打击金融犯罪方面的难度。数码资产的生态系统不断演变，虽然金管局已经制定条规，以应对主要的洗钱和恐怖主义融资风险和科技风险等，但数码资产服务提供商一般上跨境运作，给执法行动带来挑战。因此，跟外地执法伙伴展开强有力的合作就格外重要。金管局下来的另一个重点是跟外国监管机构和执法机构交换及共享信息，以增强在数码资产生态系统应对不当行为的能力。在这方面，金管局是国际证券委员会机构（IOSCO）的成员。这个组织让监管机构之间在必要时可寻求彼此的协助，互换信息方便调查工作。

未来的案件只会越来越复杂，执法将越来越不容易。金管局的执法行动是一个冗长的过程，根据第四份执法行动报告，完成个案调查和执法行动平均需要11个月的时间，比上一轮执法行动期的七个月来得久，或反映违法情节越来越复杂。要有效打击金融犯罪，就必须迅速对违反规定的金融机构和个人采取严厉的行动，因此须要其他机构的密切合作，如总检察署、商业事务局、会计与企业管制局、贪污调查局和新加坡交易所等，而越来越多跨境犯罪也意味着须要更紧密的国际协作。

不久前侦破的24亿元大规模洗黑钱案，看似玷污了新加坡的声誉，但取缔行动显示新加坡打击金融犯罪不遗余力，实则加强了新加坡的声誉。捍卫新加坡金融业的声誉固然重要，但太严格的管制若导致合法资金也不易进来，新加坡恐怕会失去金融中心的地位。内政部长兼律政部长尚穆根日前接受《联合早报》专访时，针对洗黑钱案引用了中国改革开放总设计师邓小平的话：“当你打开窗户让新鲜空气进来，要预见一些苍蝇也会飞进来”。

我们不能因为害怕苍蝇而把窗户关起来。