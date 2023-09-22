社论：会馆须戒慎也须开放包容

新加坡宗乡会馆联合总会会长蔡其生提醒属下所有会员，在接受新会员或委任名誉会长时，务必按照会馆章程行事，加强监管，谨慎审查各项申请。蔡其生9月16日在第38届常年会员大会上，针对近期的洗黑钱案，以及有人通过捐款方式获得会馆“名誉会长”衔头的报道，希望会员认真维护各宗乡团体的声誉。这是适时的提醒。与此同时，社团会馆也须避免矫枉过正，因洗黑钱案而不当歧视新移民会员。

本地最大宗洗黑钱案的社会影响仍在持续发酵，警方9月20日发布的最新消息称，涉案资产已由最初的10亿元，进一步增至24亿元。除了10人被控，另有12人正协助调查，八人被通缉。由于当中有多人来自中国福建安溪，但持有多国护照和国籍，新加坡安溪会馆主席杨云仲在8月底告诉《联合早报》，许多新加坡的安溪人，以及海外乡亲极为关注洗钱案，觉得这些行为损害了安溪人的形象。

这反映一个无奈的事实——由于外部信息太过庞杂，往往超越个人仔细过滤分析的能力，一些人则基于以偏概全的本能来了解和把握世界。如果不加甄别节制，这种本能很容易滋生“非我族类”的部落心态和排他情绪，这肯定不利于社会的团结与和谐。因此，国人在看待洗黑钱案时，必须有所警惕，别一竹竿打翻全船人，用异样的眼光看待新移民。他们绝大多数都与早年的先辈一样，离乡背井就是希望给自己与后人创造更美好的生活。

虽然大多数新移民类似南来的前人，都是安分守己，努力入乡随俗的良民，但由于时空环境的改变，他们当然也会有不一样的想法和动机。早年的新加坡是英殖民统治的移民社会，下南洋的华人只能靠自己结社，通过同乡的情谊互助，以便在陌生的环境生存发展。今天的新加坡是独立自主的发达法治国家，不少新移民也拥有更多的资源与能力，所以他们加入社团或新结社的理由自然就不全然一样。

一些新移民或想在人生地不熟的新环境建立社交圈子，或因为工作与生意上的需要扩大关系网络，而加入现有的宗乡团体或组建新的社团。作为本地华社重要的组成部分，宗乡会馆除了原先的互助和兴学角色，也日益在传承与推广华族语言文化，促进多元社会相互了解等方面发挥更大作用。新移民须深入认识本地社团的性质，避免误把宗乡会馆当作一般的俱乐部，才能更好地融入社会。

个别洗黑钱案嫌犯被捕前的各种社会活动，或许有涉及本地宗乡会馆和社团，因而才导致蔡其生敦促宗乡总会会员团体提高警惕，防止不法之徒以捐款方式浑水摸鱼，影响会馆清誉。内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲9月18日在国会提出《社团（修正）法案》一读，让注册官有权拒绝可能进行违法活动，或影响我国秩序、威胁国家利益和安全的申请者注册组织，可能也存在相关考虑。

新加坡生育率不足和人口老龄化，意味着新移民在保持社会活力和推动经济发展方面，将扮演越来越重要的角色。本地社会的包容接纳以及新移民的和谐融入，必然是个双向且长期的过程，当中最重要的元素，是培养彼此的互信。洗黑钱案无疑是一起影响深远的负面事件，我们不能让它的伤害无限扩大，特别是打击新移民的尊严。因此，宗乡会馆和其他社团在接纳新会员时，必须坚持一视同仁的原则，只要符合章程所规定的条件，都应该张开双臂，海纳百川。