社论：通胀率虽放缓 生活费压力犹存

我国8月份的通货膨胀率连续四个月放缓，整体通胀率年比从7月份的4.1%下降至4%，不包括私人交通和住宿费用的核心通胀率从3.8%下滑至3.4%，

新加坡金融管理局和贸工部在文告中指出，全球供应链紧张情况趋缓，食品价格低于一年前的水平。尽管油价自7月以来上涨，但我国主要贸易伙伴的通胀逐步缓和。进口成本比一年前低，加上本地劳动力市场当前的吃紧情况得到缓解，核心通胀预计将在接下来几个月进一步放缓。

官方预测，今年整体通胀率介于4.5%至5.5%，而核心通胀率则在3.5%至4.5%的区间，分别比去年的6.1%及4. 1%低。

除了上述原因，去年通胀率基数高，加上金管局五度让新元升值压抑入口成本，也促使通胀增长率下滑。分析师普遍认为，金管局在下个月的货币政策会议上，将暂停新元升值的步伐。

通胀率虽放缓，但从坊间以及《联合早报》交流版的来函反映，国人感受到的生活费压力有增无减。许多人都觉得物价上涨的速度与幅度，远远超过通胀数据所反映的情况。

衡量通胀的消费者价格指数（CPI）只涵盖居民家庭的消费开支，不包括非消费的开支如偿还贷款、所得税、购买房产、股票或其他金融资产。统计局在收集CPI资料时，把6800种消费开支归纳为10个主要开支项目，包括食物、衣着、住宿及公用事业费用、医疗、交通及教育，并向4200家商店询问这些开支项目的价格。

CPI是一揽子消费开支项目的平均数，有些消费开支项目增加，也有些减少。一般上，消费者对物价上涨的感受要比物价下跌来得强烈。此外，家庭的消费形态因人而异，拥车族对汽油价格上涨较为敏感，而使用公共交通者则对车资涨价的感受较为深刻；低收入阶层的消费开支中，食物价格占的比重较大，因此食物价格上涨， 对他们冲击最大，而中收入阶层可能在孩子的教育费上的投入，比低收入阶层多。

对于不少国人而言，生活费的压力不仅来自消费的开支，也包括CPI所没有涵盖的非消费开支，尤其是房贷与信用卡卡债。利率往往伴随着物价上涨，贷款利率急速上涨，加重了人们的生活压力以及百物价格腾涨的观感。

随着生活水平提高，人们的基本需要不再止于三餐温饱。数码化的推进意味着手机与电脑成为家庭必需品；在富裕社会生活的国人，旅游的消费也普遍被视为基本生活开支的一环。许多过去属于“想要”的物品或服务，如今变成了基本需要。这是国家繁荣进步的象征，但也加重了人们的生活负担，尤其是那些落在后头的一群。

理论上，人们可以选择过较节约的生活方式。然而，物价上涨引发连锁反应，商家或摊贩的营运成本增加，以滚雪球的方式转嫁给消费者。此外，不少地方包括组屋区的商店，转向提供较高端的产品和服务以提高盈利，逐渐减少低廉消费的选择，包括日常的三餐。当人们的收入增幅赶不上生活费的上涨时，自然会感到忧虑甚至不满。

政府一向不遗余力纾缓国人的生活费压力，尤其是有针对性地协助低收入阶层与弱势群体。李显龙总理在今年国庆群众大会华语演说里，开宗明义就谈到生活费问题。他强调政府不可能无止境地分发补助，但并不排除额外的援助措施。政府今年有财政盈余，财政部在研究能否再增加援助措施，以协助减轻人们面对通胀和生活费上涨的压力。

虽然通胀开始放缓，但人们感受的生活压力并没有减轻。企业与消费者的通胀预期，可能加速生活费的上涨势头。此外，生活方式提升引发的开支上升以及廉价选择的减少，也加剧人们的生活负担。公共财政政策除了关注通胀数据，或许也应多留意国人对生活费上涨的认知与忧虑。前者是经济课题，后者则是社会与政治议题。