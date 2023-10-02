社论：正视生育率下降挑战

国家人口及人才署9月29日发布的《2023年人口简报》发现，2022年全年出生的公民婴孩有3万零429个，比前年少4%。居民整体生育率只有1.04，为历史新低点。生育率不足非但同新加坡人口老龄化息息相关，也涉及国家长远的前景，国人必须更加重视。虽然政府至今已经推出不同的政策，包括更多财务奖励、法定父母育婴有薪假、改善托儿服务、鼓励三代同堂等等，但效果不如预期。如何扭转生育率长期下跌的趋势，必须集思广益，通盘考量。

生育率持续下跌几乎是一个世界性难题，不只在类似新加坡等发达国家和经济体发生，很多中等收入国家如巴西、泰国等的整体生育率，都已经低于人口替代水平；人口大国印度的整体生育率也在2021年跌穿2。伊斯兰世界同样面对类似挑战，49个主要伊斯兰国家的平均生育率，从1990年代的4.3下跌到2010年代的2.9，而且未见改变的势头。如今唯一没有碰到这个问题的地区是撒哈拉以南非洲，整体生育率还维持在5左右。

生育是个人人生选择，必须予以尊重，鼓励年轻人多生育，应避免容易引发情绪反弹的论述和措施。政府至今一贯从奖励和帮扶的角度出发，减轻年轻夫妇生养婴儿的潜在忧虑和实际负担。最新的措施是从2024年1月1日起，父亲的有薪陪产假会从现有的两个星期增至四个星期。雇主可自行决定是否提供这额外两周的假期，雇员请假期间的薪资由政府承担。根据以往的经验，这些措施的有效性可能不容高估，但对于有意当父母的夫妇，不失为实惠的政策。

在既有的政策以外，借助科技的潜力，或许还有不少发掘的空间。生儿育女不但涉及的面向很广，更夹杂许多传统习俗和道德价值方面的考量，要取得广泛的共识须要时日。此外，现有的生物科技如人工受孕、冻卵等，还没有完全成熟。但科技的不断进步以及社会价值随着时代的推移而改变，意味着不能漠视任何可能性。追根究底，男女的生育能力毕竟有一定的年龄期限，如何鼓励更多人在适龄阶段当上父母，仍然是根本之道。

当代女性接受教育的程度越来越高，对于人生的选择自然也就越来越多。她们在完成高等教育后进入职场，必然要先站稳事业脚跟。尽管就业和择偶可以并行不悖，姻缘终究难以强求。如果于择偶的过程中再经历一些波折，等到成家立业之际，很可能就已经错失生育的黄金窗口期。考虑到预期寿命不断延长，很多行之多年的社会模式，理应都必须随之调整。例如10多年教育、数年工作再结婚的模式，可否配合终身学习的倡议，把教育和事业的阶段化整为零，让婚姻和生育发生在适龄阶段？

务实而言，至今陷入生育率不足困境的经济体，还没有任何成功扭转趋势的案例。因此，在不放弃“催生”之余，新加坡还是必须正视现实，用政策来干预人口老龄化的速度。这就不能不认真考虑引入外来人口。新加坡是多元移民社会，又是体量不大的小国。这些优势让我们更有条件通过吸引适合与适量的外来移民，补充本地人口，活化人口结构。因此，为国家长远计，国人必须对外来移民保持更开放包容的心态。必须指出的是，随着各发达经济体都在“缺人”，这方面的潜在难度同样无法忽视。

与气候变化一样，生育率不足表面上似乎并非燃眉之急，但人口结构的变化趋势有自身的惯性，难以轻易逆转；大量数据已经表明，与气候变化不同，生育率不足的结果可以预见，并且相当准确。因此，通过反复的讨论和宣导，提高社会对问题的危机意识，集思广益来实行更多有利生育的政策，是必须长期坚持不懈的努力。