社论：俄乌战事胶着浮现战争疲劳

俄罗斯与乌克兰的战事爆发至今约有20个月，交战双方都无法速战速决。最近，北大西洋公约组织秘书长斯托尔滕贝格以及美国陆军参谋长马克·米利先后指出，俄乌战争不会迅速结束，必须为长期战争做准备。

尽管俄乌都表明有意展开停火及和平谈判，但是双方预设的条件难以让对方接受。乌克兰总统泽连斯基指出，俄罗斯必须先从乌克兰的领土，包括克里米亚及乌东四州（卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松和扎波罗热）撤军，才有谈判的基础；俄罗斯总统普京则表明，乌克兰以及其盟友必须先接受领土改变的事实。

一方面，双方表面上都表达谈判的意愿，但另一方面又要在战场上决胜负，以增加谈判筹码。然而，双方至今都无法在战场上压倒对方。战事胶着，经济与人命的损失惨重，交战方及其盟友开始感到疲惫。

美国与欧洲国家是乌克兰的最大军援国，但是民意调查显示，随着俄乌战事胶着，乌克兰获得的支持度正在下跌，尤其是在增加经济资助与军备供应方面。

美国有线电视委托的最新调查显示，有55%的受访者认为，美国国会不应该批准额外军援给乌克兰，51%的受访者表示，美国已经给予乌克兰足够的援助。相比较下，在2022年2月底进行的调查中，有62%的受访者认为美国在协助乌克兰方面，应该做得更多。

另一方面，有56%的受访者担心俄乌战争威胁美国国家安全，这比2022年2月调查的72%低了许多。

虽然美国总统拜登屡次向泽连斯基保证，美国至始至终都会支持乌克兰取得胜利，但美国两党在乌克兰问题上存在分歧。

泽连斯基最近出访美国争取军备与经济援助，虽然获得拜登总统的盛情款待，但众议院议长麦卡锡却拒绝让他再度在国会发表演说，以避免共和党议员起哄。此外，美国参众两院最近为了避免政府停摆而通过的临时拨款法案，也未纳入乌克兰的援助配套。

美国国会至今批准对乌援助总额已经超过1000亿美元，但战绩没有取得太大进展。共和党一些议员声称，他们不会再给乌克兰“空白支票”。美国将于2024年举行总统选举，若共和党人获胜，俄乌战事的格局可能出现重大转折。这或许也是普京坚持不停火的原因，希望以拖待变，等待美国明年可能出现的政治改变。

同时，俄罗斯体量上的优势，意味着乌克兰若无法在短期内取得决定性军事大捷，可能最终会因经不起长期消耗而被迫割地求和。

俄罗斯入侵乌克兰凝聚了欧洲国家的团结，也为北约注入新的生命。然而，俄乌战事胶着以及一些欧盟国家与乌克兰最近就谷物进口问题发生纠纷后，欧洲国家在乌克兰军援问题上的分歧，也开始公开化。

俄罗斯今年7月退出黑海粮食协议后，欧盟与联合国开辟了多条途经中东欧的陆路运输通道，使得沿线国家农场品市场受到冲击。为了保护本国农民，波兰、匈牙利以及斯洛伐克等东欧国家，纷纷限制乌克兰部分谷物进口，引起乌克兰不满，并向世界贸易组织提出诉讼。

泽连斯基在纽约联合国大会上形容，东欧国家的粮食进口限令是“政治戏剧”，引起波兰不满。波兰总理莫拉维茨声称，不再为乌克兰提供武器。虽然波兰政府隔天澄清，会按计划完成先前商定的武器交付，但两国的争端为乌克兰的军援蒙上阴影。

俄乌战争导致欧洲的能源危机，加重民众生活负担，助长了反军援乌克兰以及反经济制裁俄罗斯的情绪。前几天，斯洛伐克前总理菲佐领导的方向党在选举中胜出。他在竞选中向支持者说：“我们不会从国库中向乌克兰输送一颗子弹。”

乌克兰在俄乌冲突的底气，来自欧美国家的军备承诺。然而，欧美国家各自有内在的经济与政治考量。俄乌双方至今无法取得压倒性胜利，战事的胶着使交战方以及军援国家开始感到疲惫，可能产生预想不到的结果。

在国际政治上，维护及尊重国家领土完整被视为神圣不可侵犯的原则。在俄乌战事上，乌克兰站在道德制高点。然而，小国的安全不能靠外援与道德的召唤，而是必须建基于本身的国防力量，以免成为丛林法则受害者。同时，在火点尚未点燃之前，有必要通过外交途径，化解纠纷，避免让矛盾升级至军事冲突。