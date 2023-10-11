社论：全方位打造精神坚韧的社会

10月10日是“世界精神卫生日”，全球多个国家的卫生机构主办活动，提高人们对精神卫生问题的认识，并动员社区支持精神卫生的工作。世界卫生组织指出，全球八分之一的人有精神健康问题，这可能会影响他们的身体健康、福祉、与他人的关系，以及个人生计。

新加坡是个人口稠密的小岛国，生活步伐节奏快。我国也是国际都会，竞争激烈。生活费急速上升、冠病病毒持续肆虐，以及最近的跨境烟霾问题，都可能成为国人的压力源，并影响精神健康。

卫生部展开的《全国人口健康调查》显示，本地人的心理健康欠佳比率从2020年的13.4%，增至2022年的17%。心理卫生学院在2016年至2018年的一项心理健康研究指出，本地每七个人中，就有一人会经历精神失调。另一方面，新加坡援人协会的数据显示，2022年的自杀案例达476起，是20多年以来最高的一年。

政府在2021年7月成立心理健康跨部门工作小组，检讨我国的心理健康服务。上星期四（10月5日），工作小组宣布了我国首个全国心理健康战略。它包括：扩大及加强精神健康服务的基础设施；提高及早识别心理问题以及介入的能力；进一步在社区和学府推广心理健康意识；以及加强职场心理健康支援。

心理卫生学院目前有近2000个床位，它将进一步增加床位及设立一个康复中心。亚历山大医院也将扩大精神科服务。到了2030年，政府将建立两家新的精神科疗养院和一个相关的社区康复中心。

精神健康涵盖的范围很广，精神健康问题的症状及严重程度也有很大的差异。因此，心理健康服务将推行分级护理模式，根据心理健康问题的严重程度，采取不同的介入及援助方式。轻度至中度心理健康问题者不须要到医院，可在基础医疗服务和社区护理服务中得到照顾。这么做或有助于消除社会对于精神健康的偏见，并鼓励更多患者寻求帮助。

目前，在本地的24个综合诊疗所中，有17个已提供心理健康服务。到了2030年，它将扩大至所有的综合诊疗所。另一方面，目前有约400多名全科医生接受过心理健康疾病管理培训。在接下来两年，更多的全科医生将在健康SG计划下，提供心理健康疾病管理。换言之，参与健康SG计划的私人诊所，也将提供心理健康服务。增加服务供给，能够降低患者的财务负担，让患者不至于因担心费用而延误治疗。

要打造精神坚韧或心理健康的社会，除了加强基础设施及提高服务能力之外，社区及个人也扮演一定的角色。不少人仍然对心理健康问题的认识不足，也无法识别心理健康出状况的症状，导致延误医疗介入。社区对心理疾病的负面看法，也使到心理健康有问题的人，担心被贴上神经病的标签或工作受到影响，而不愿意或延迟求医。

人生的不同阶段，会面对不同的压力。各年龄群面对的压力源不同，学生有学业的压力；在职场打拼的人，有工作及家庭的压力；年长者则面对孤独无助的压力。总体而言，城市化的社会以及科技的急速发展，以及传统社区生活和人际关怀网络的式微，导致个体生命的原子化，增加了人们的疏离感，也加剧了心理健康的问题。如何在急速改变的社会中保持家庭与社会的凝聚力以及互助精神，提高抗压能力，是打造心理健康的社会所面对的另一挑战。

全国心理健康战略的出台，有助于提高人们对精神健康的意识。精神健康不仅仅是医疗问题，也涉及社会及心理的层面。常言道，上医治未病。在扩大心理健康服务之际，或许也可进一步探讨及缓解国人所面对的新旧压力源，以协助国人保持身心健康，活得精彩。