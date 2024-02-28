社论：留住护士有助医疗体系长期稳定

本地医院急诊部门最近再现拥堵现象，救护车无法及时完成交接病患的手续，以致无法继续下一个任务。有报道指护理人员得在樟宜综合医院的急诊室外，为担架上的病患评估情况，意味着里头已经没有空间。护理人员在这样的环境底下工作，所面对的身心压力不难想象。

医护人员长时期面对超负荷工作量的压力，为了表示对护士辛勤付出与贡献的认可，卫生部长王乙康上星期二（2月20日）宣布，从9月起推行ANGEL（Award for Nurses’ Grace, Excellence and Loyalty）长期挽留计划，为公共医疗机构的护士提供高达10万元的奖金，让他们每四年至六年获得2万元到3万元的挽留金。对于人手严重短缺的白衣天使行业来说，这项计划是一个极大的鼓舞，一方面可留住在职护士，另一方面也可提高行业的吸引力。

值得一提的是，ANGEL计划考虑到46岁或以上的护士，可能不会在法定退休年龄前获得全额挽留金，而为他们做了特别安排。除了一笔一次过奖励，也缩短他们可获得挽留金的周期。另外，退休后继续工作的护士也会在计划下得到一笔奖金。这些都说明了公共医院不只想招募年轻护士，对经验丰富的资深护士也非常珍视。

护士行业的人手短缺问题，对医疗服务的质量造成影响。全球对护士的需求竞争激烈，政府多年来为招募护士不遗余力，新的挽留计划可在一定程度上，吸引更多人加入护士行业，缓解人手不足的紧张状况。然而，要能真正提振护士行业，所需的远超过金钱奖励，必须从全方位着手，例如灵活工作安排、改善工作环境，以及提高护士的社会地位等。

护士不仅要照顾病患，有时还要面对病患家属的无理取闹；一些护士在工作一段时间后可能会产生职业倦怠，对前景感到迷茫。要留住护士并提高职业吸引力，工作灵活度是一个重要的非金钱激励措施。他们的工作往往需要轮班，很难兼顾家庭或有正常社交生活。给予护士更多工作灵活安排，更好地平衡工作和生活，将有助提高他们对工作的满意度，不仅能留住在职护士，也能够吸引更多新血加入。

共享居住空间业者The Assembly Place和大型宿舍经营者丽盛集团（TS Group）上周二宣布，将联合改造本地三处闲置建筑为共居空间，从今年下半年开始，为公共医疗机构新招募的超过1100名外籍医护人员提供住宿。这个每间卧室住两人的共居概念宿舍，包括用餐区、茶水间、洗衣房和社交空间等。然而这些宿舍不让长住，新来的外籍医护人员之后须在市场自行寻找住房。 本地房屋租金昂贵，这类宿舍计划有助缓解外籍医护人员的住房压力，如果他们愿意，卫生部应考虑让他们有继续住在宿舍的选择。

随着新加坡人口老龄化加剧，社区护理服务对减轻医院的负担越来越重要，因此确保社区护理从业人员得到公平且有吸引力的薪资待遇，也是维护整个医疗体系稳定运行的关键。ANGEL计划并没有忘记社区护理机构的护士，政府资助的社区护理机构（Community Care Organisation）以及社会服务机构（Social Service Agencies）也将受邀加入这项挽留计划。此外，卫生部较早时在2月14日公布了社区护理领域薪金指导原则，列出在这个领域工作的护士、药剂师、护理助理、社工和行政人员的薪金建议，希望更透明的工资可为社区护理服务吸引和留住人才。

在制定留住护士的整体方案时，须要考虑护士的需求和期望，通过全方位的施策来说明护士是受重视和尊重的职业，才能让更多人愿意加入这个行业，提高医疗服务的质量。