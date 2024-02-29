社论：教导下一代和而不同真谛

教育部品格与公民教育课程中的以哈冲突内容，引起一些家长的不满，并向教育部发公开信抗议。教育部长陈振声说，教育须引导学生学习尊重多元观点、核实信息，处理好个人的情绪，以及竭力保持社会凝聚力，避免外部冲突分裂社会和侵蚀得之不易的社会和谐。这些理念和立场，相信国人都能够接受。在现实生活里，就特定课题出现立场的严重分歧，很难避免，更不容回避，学会“和而不同”的相处之道，因而是新加坡人的集体义务。

以哈冲突隐含的宗教冲突元素，容易引发本地社会多元信仰群体因立场和观点不同，而产生强烈情绪。以哈双方错综复杂的历史恩怨，更增加了理清事实，说清道理的难度。由于饱含感情色彩，公开辩论很容易沦为意气之争，甚至因为相持不下而升级为肢体甚至流血冲突。对严重分歧假装视而不见，或许能息事宁人于一时，终究无法真正化解分歧，反而可能让分歧所导致的情感伤口化脓溃烂，让对立进一步恶化。

所以，如何在公开激烈争辩与假装视而不见两个极端应对姿态之间，正确有效地处理严重的意见分歧，考验的是社会的集体智慧。和而不同的相处之道，正是多元社会保持和谐的政治智慧。重要前提在于所有人都须明白社会存在不同观点，包括自己所激烈反对的意见。关键是面对分歧时，要学会尊重对方，一如对方应当尊重自己一样；同时，法律须保护个人表达有别于主流观点的权利。意识到大家都是平等的同胞，才是和而不同的真谛。

学校的品格与公民教育纳入以哈冲突内容，相信是为了让学生能在安全的环境里，学习和理解外部世界。理论上，这总好过让他们在心理和知识上处于不设防的状态，给外部极端和错误的观点和信息提供可乘之机。在实践时，校方和教师应当以鼓励公开和理性的对话交流为主，让学生尽量掌握正反两面的信息和论述，避免提供或导向单一的标准答案。最重要的是，在讨论的过程里注重学会聆听，尊重异议，培养日后作为成熟公民所应具备的品质。

类似以哈冲突等争议性课题，在讨论时必然引发不舒服甚至义愤等强烈情绪。学会处理和控制个人情绪，不让情绪影响自己认识世界的能力，甚至被散播误导信息和偏颇观点的有心人所操弄，应该是品格与公民教育的目的之一。以哈冲突不会是本地唯一或最后一个地缘政治争议性课题，教育者应当把握机会，把这类争议转化为机会教育；就算争议方最后还是没能取得共识，至少要学会如何尊重异见，理解多元的本质，在日后碰到相同情况时知所进退。

所谓尊重多元观点，最难的正是尊重自己所反对的观点。这必须从小时候培养起。唯有从小学会通过理性对话，学习控制情绪，理解反对意见，才能成为多元社会里成熟的公民，不轻易被外部的认知作战虏获。负责任的公民不仅要尊重其他人的表达权利，更要有自我表达的勇气，不能因为担心冒犯他人，或为了符合主流观点而自我审查。孔子说：“乡愿，德之贼也”，正是警告我们不能在大是大非面前精致利己，否则必然伤害社会共善。

世界局势的主轴正从全球化的经贸合作，逐渐逆转为以邻为壑的国家安全，各国为了自保或把国家利益最大化，都在认知领域先发制人。移动互联网的普及，让这种新战法更为便利。新加坡必须及时做好全面防卫的准备，特别是心理防卫，武装我们年轻人的脑袋，让他们具备明辨是非的能力，知道如何定义并维护国家利益，包括得来不易的多元社会的和谐。