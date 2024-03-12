社论：美国共和党特朗普化的政治影响

竞选再任的美国前总统特朗普儿媳妇劳拉·特朗普，在3月8日获选担任共和党全国委员会联席主席，显示共和党传统建制派全面被特朗普所代表的新势力所取代。这一发展反映推动特朗普崛起的民粹主义力量，已经登堂入室稳居政治主流。同时，被民粹主义敌视的极左文化精英主义，则牢牢掌控民主党。由于他们主张的极端政策，如开放南部边境和纵容非法移民，严重违背主流民意，使得争取连任的总统拜登，在民调上持续落后于特朗普。

尽管官司缠身，特朗普在党内初选却捷报连连，在3月5日的“超级星期二”总统初选中横扫10多州，而且都是以大幅度差距胜出。他在共和党内仅存的对手、代表建制派的前南卡罗来州州长黑利之后宣布退选。可是，黑利并没有呼呼支持者转而支持特朗普，显示共和党建制派与特朗普民粹派势不两立的对立程度。共和党严重的分裂，原本应该有利于民主党，然而拜登的民调始终落后于特朗普，甚至不时传出民主党内希望换总统候选人的传言。

与共和党类似，民主党同样面对被激进势力颠覆的挑战。拜登的支持率不断落后于特朗普，除了年龄因素，更因为党内激进派力推开放边境和纵容非法移民，所导致的城市治安败坏，以及潜在的恐怖袭击等国家安全威胁，让越来越多中间选民甚至民主党基层不安。此外，大比例支持民主党的学术界、媒体界和娱乐界等文化精英，热衷于推广性别政治，尤其在基础教育阶段，把性少数身份认同宣传为进步流行理念，激怒了许多家长，让拜登的选情更如逆水行舟。

民主党的传统建制派，虽然政治理念上相较于共和党左倾，但仍然信奉西方的经典自由主义，坚持个人权利、言论自由等普世理念。然而，以学术、媒体和娱乐界精英为主的激进势力，这些年来逐渐鸠占鹊巢，通过所谓的“取消文化”打压和排挤党内异议，把传统建制派标签化为“另类右派”甚至极右派，导致他们或社会死亡或选择出走。已故总统约翰·肯尼迪的侄儿小罗伯特·肯尼迪就在去年10月宣布，放弃民主党初选，以独立无党派人士身份竞选总统。

民主党新贵的政治理念有别于经典自由主义，他们主张把社会简单划分为压迫者和受害者，以此改写历史认知并制定激进政策。与性少数群体一样，大量偷渡美国南部边境的非法移民，被视为应该被保护和照顾的对象；端坐在压迫者金字塔顶端的，则是创造西方文明的异性恋白人男性。这种把人分成不同群体等级的集体主义，本质上是把马列主义资本家压迫无产阶级的理论抽空，并用精英阶层居高临下的怜悯，把共产均富移花接木为追求平等。

于是，今年11月的美国总统选举，就变成由民粹主义把控的共和党，对垒由精英主义主导的民主党的决战。这两股极端政治力量水火不容，部分解释了为何本届美国总统选举戾气大增，双方都视为背水一战，反复强调选举结果攸关美国民主制度的存亡。这削弱了民主运行所需的妥协精神和君子风度，若败选的一方拒绝承认结果，甚至重演2020年冲击国会大厦事件，影响的将不只是美国，也势必冲击全球地缘政治。

虽然难免存在把错综复杂的美国政治过度简化分析的毛病，当下的两极化现象，使得过去民主党自由派对垒共和党保守派的左右政治划分，失去了解释力，两党建制派都不由自主地被推到政治光谱中间。美国的两党制和联邦体系使得第三势力至今难有生存发展空间。被两党驱离的这股中间力量，能否打破过往的党派成见，联合起来抵御极端政治，恢复主流中道，是关心美国政治发展另一个值得观察的趋势。