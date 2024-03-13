航空安全事件今年频频发生，年初时两架飞机在日本羽田机场相撞，导致五人死亡；几天后，阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9飞机的舱门，在飞行时坠落。上星期，印度尼西亚峇迪航空公司（Batik Air）两名机师1月下旬在飞行途中同时睡着的事件曝光，引发舆论热议及对航空安全的担忧。

印尼国家交通安全委员会在3月8日揭露，峇迪航空一趟在1月25日从东南苏拉威西省飞往首都雅加达的航班，正副机长同时在机上睡着，导致飞机偏离预定航道。机长在最后一次通话记录的约28分钟后醒来并叫醒副手，纠正飞行航线，153名乘客和四名空服人员最终安全着陆。峇迪航空在事发后隔天指示正副机长停飞及停职。事件曝光当天，正是马来西亚航空客机MH370离奇失踪十周年的日子，很难不引起舆论关注。经过多年调查，这架原订从吉隆坡飞往北京的飞机及机上所有239人，至今依然下落不明。

社交媒体平台充满讨伐的声音，不少网民指峇迪航空机师的举动等同拿整架飞机的人命开玩笑，认为对涉事机师处分太轻，还有的认为航空公司也应该受到处罚。航空观察家则指出，当中涉及一个必须解决的系统性风险，应找出解决飞机师疲劳问题的方案而不只是制裁。

机师在飞行过程中睡着并非不普遍的事。去年7月，一家航空安全咨询公司向欧洲近7000名机师进行的一项调查发现，每四名机师当中，就有三人在过去一个月里试过在驾驶飞机时睡着。一些航空公司也允许正副机长轮流打盹休息。峇迪航空事件的问题在于两名机师同时睡着。

这一周来发生至少三起航空事故，飞行安全的问题令人关注。最新一起发生在星期一（3月11日），一架从澳大利亚悉尼飞往新西兰奥克兰的智利南美航空公司（LATAM）的波音787梦幻客机因“技术问题”突然急速下降，造成至少50人受伤。在太平洋的另一端，美国联合航空的一架客机上周五在休斯敦降落后冲出滑行道，进入草地；上周四，一架飞往日本大阪的美联航空波音777航班从旧金山起飞后不久，在空中掉落一只轮胎。

这类飞机意外事件的频率太高，会增加乘客对航空安全的担忧，间接也会增加机组人员的压力。许多硬件故障或人为因素导致的航空安全事故，其实应该都可避免。飞机制造商在保障航空安全上有至关重要的责任，必须确保所生产的飞机在不同环境和操作条件下都能安全运行。最近发生的多起硬件相关事故，都与波音公司有关。《纽约时报》周一报道，美国联邦航空管理局对波音公司的737 MAX生产过程进行的审核发现，在89项测试中它有33项不合格。

航空公司在起飞前也必须确保机身安全。面对行业的激烈竞争，航空公司不得不削减营运成本以保持盈利，但不可置安全于次要位置。随着冠病疫情结束，全球航空旅行需求呈爆发式增长，航空公司有责任让飞机师和其他机组人员有足够休息，廉价航空也不能例外。飞机师是飞行安全不可或缺的环节，除了专业技能之外，还要遵循所有飞行规则和安全标准，时刻保持高度的专业素养。峇迪航空事件凸显航空业长期以来面对的工作人员疲劳问题。飞机师过劳若是因工作引起，航空公司必须重新评估工作安排，实施更严格的疲劳管理程序。机师本身也应自我管理，及时向公司汇报身体状况。据报道，睡着的峇迪航空副机长家中刚添了双胞胎宝宝，导致睡眠质量差，飞行前一天只睡了两个小时。

航空安全涉及多个环节和参与方，飞机乘客也要负起一定责任。尽管他们没有直接操控权，但他们的行为却可能威胁到飞行安全。乘客遵循航空公司的规定，听从机组人员的指示，都可降低飞行过程中的安全风险。