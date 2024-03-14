社论：在动荡世界中发挥小国优势

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰2月27日在国会辩论财政政策时指出，世界局势不稳定，大国之间的博弈、战争、全球供应链受阻等因素，给经济前景蒙上阴影。许多国人担心，新加坡还能继续繁荣吗？他的答案是：“我很肯定，新加坡可以做到。”

两个星期后（3月11日），他在新加坡潮州总会主办的时事论坛上指出，新加坡虽小，但小的好处是，可以被信赖、可以更灵活地发展，可以跟不同国家有更好的关系。他说：“我们如果能把这个优势更好地发挥，前景还是非常乐观的。”

中美关系矛盾加剧，互信基础日益薄弱。在这个大背景下，科技竞争的白热化，使知识产权的保护与信息的安全，成为跨国企业选择落户的重要考虑点。在这方面，新加坡是个被信赖的国家，成功地吸引到包括美国与中国的全球大企业在此设立基地。

新加坡是个外向型的小型经济体，即使保护主义浪潮席卷全球，我国既没有强烈的理由，也没有足够的本钱，推行保护主义措施。我国不随波逐流，始终贯彻对外开放的政策，成为吸引外资的优势之一。

王瑞杰在潮州总会的论坛上，转述一家国际制药公司总裁选择新加坡兴建疫苗生产措施的原因。除了新加坡政府的政策稳定，这名总裁指出，疫情期间，很多大国要求设在当地的药厂优先满足它们的疫苗需求后，才可以出口。他不相信新加坡会这么做，但即使我国这么做，他还是很放心，“因为新加坡国家这么小，你的需求我三两天就可以搞定了！”

其次，大国博弈固然加剧小国选边站的压力，但是在现今多极化的国际格局中，小国仍然可通过灵活的外交，与不同利益的国家保持良好关系。新加坡是个小国，不可能对大国构成威胁。这让我国能在国际舞台上扮演超越小国地位的角色，并进一步加强国际社会对新加坡的信赖。

另一方面，科技发展迅速，产品的生命周期急速缩短，因此产业政策以及劳动力有必要灵活应变。新加坡经济发展局前主席杨烈国指出，大凡产业的发展，首五年是挣扎期；次五年是成长及稳定期；第三个五年是成熟期。他说，没有一个产业是恒久不变的，每五到10年，新加坡必须寻找新的产业集群，以维持经济的活力。

常言道，船小好调头。小国在灵活应变与推行务实政策方面，会比大国来得容易与迅速。在本区域，我国在数码化、绿色经济以及人工智能方面，走在前沿。这些产业集群的交织，有助于新加坡这个小国克服土地、人口以及资源的局限。此外，由于产业发展的多变性，小国有必要发展多元化的经济，降低过度集中的风险。

一般上，小国是价格接受者，不是价格制定者，但是通过长远的规划以及掌握先行者的优势，可在竞争中脱颖而出。新加坡是本区域的一个小红点，但却能抢得先机，争取到美国歌坛天后泰勒丝演唱会在东南亚的独家主办权，充分发挥先行者的优势。我国在机场与海港超前的规划与巨额投资，也展示小国在经济发展中所能发挥的实力。

国际环境充满不确定性，小国的生存与发展备受威胁。在中美地缘政治矛盾的压力下，区域组织如亚细安的团结也备受考验。然而，新加坡这个小国的三可——可被信赖、可更灵活发展，以及可跟不同国家发展良好的关系，若能相辅相成，将确保新加坡继续是一个非一般的小国。