社论：为援助加沙无辜者尽一分力

在刚过去的周末，新加坡空军部队的两架运输机，载着由武装部队、卫生部和非政府组织新援队等机构捐赠的人道物资，抵达约旦首都安曼，准备展开空投行动，为陷入困境的加沙民众提供直接援助。这是我国人民为加沙筹集并提供的第三批物资，迄今为止，我国共为加沙平民筹集约1000万元物资。

与新加坡关系长期友好的约旦促成我国参与这次的人道救援活动，双方在短短两星期内完成准备。对于不断深化的加沙人道危机，一切援助都是分秒必争，越短的准备时间意味着能越快提供难民所需的生存与医疗物资，而邻国约旦的积极合作，意味着救援物资能更顺利抵达难民手中。

我国在海外展开救援和援助活动历史悠久，包括对多个地区的地震救援。邻近中东地区我国参与的最近一次行动是去年初土耳其大地震后救援灾民。2004年印度洋大海啸，则是我国武装部队历来最大规模的对外救援赈灾行动。这些行动充分展现新加坡在力所能及的范围内，愿意关怀海外天灾人祸下黎民所受的苦难。

外交部长维文医生此次亲自率队进行救援物资的移交，也传达新加坡呼吁立即实施人道主义停火，支持永久停止敌对状态的两国方案，说明即便是高度复杂化政治化的以哈冲突，在明显的人道主义灾难面前，我国也不回避为人道灾难伸出援手的国际道义。

持续五个月的以哈冲突，特别是以色列不顾国际呼吁，执意强势攻击导致一些国际组织救援人员伤亡的事件，让越来越多国家无法再忍受和忽视它所带来的加沙人道灾难，连长期力挺以色列的美国政府高层，近日也接连点名批评以色列总理内坦亚胡。长期支持以色列、身为犹太人的美国参议院多数党领袖舒默，便批评内坦亚胡是中东和平的最大绊脚石，因迷失方向，将自身政治生涯凌驾于以色列最大利益之上，以色列应该透过重新选举换掉内坦亚胡。美国总统拜登更大赞舒默的讲话是“很好的演说”，表达了许多美国人关切的问题。

以哈双方从根本上的互不信任和仇视导致眼前问题的无解，强硬派的内坦亚胡或许是主要原因之一。在中东政局此前已经出现迈向更和平与合作的迹象时，哈马斯发起无差别的攻击，和以色列严重不成比例的报复，不仅造成和平彻底失去曙光，也使得眼前的人道灾难日益深重，以色列也逐渐失去道德高度。

李显龙总理致函约旦国王阿卜杜拉二世，感谢对方及约旦政府协调这次的救援行动时便指出：“加沙的人道情况严峻，国际社会应合作减轻痛苦，竭尽所能拯救无辜生命。”这是新加坡作为国际社会重要的成员，必须展现的形象与传达的价值观。在以色列和巴勒斯坦的问题上，我国秉持通过谈判达成两国方案的观点，促成以色列和巴勒斯坦之间全面、公正和持久的和平，这是与联合国安全理事会相关决议相符的。在双方的历史上，这些恩怨非常难以化解，李总理在信函上便说：“前方的路会比以往更加困难，但我们不能失去希望。”

以哈冲突凸显的是以色列与巴勒斯坦两大民族与宗教之间数十年来解不开也放不下的冤仇，双方和各自的阵营甚至不断把仇恨源头上溯至千年以前，让远方的亚洲许多人无从准确理解和分辨是非。

对于多元种族和宗教的新加坡来说，由于族群和宗教的亲近感，冲突所带来的张力与负面冲击，特别令我们感到五味杂陈。然而有一点非常明确的是，我们必须根据新加坡人的利益和福祉，对事件保持冷静，避免从片面与渲染性的社交媒体等传播工具中，情绪化地去理解和面对这一场几千公里外、背景复杂的冲突。但与此同时，对于它所引发的人道主义灾难，我们必须一以贯之，在力所能及的情况下伸出援手，避免战火波及更多无辜者，在停火与和平到来之前，为陷入困境的苍生尽一分力。