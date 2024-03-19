社论：精益求精抓紧盛事经济机遇

我国发展演唱会经济的努力，随着泰勒丝热潮而成为亚洲多个经济体关注的焦点，近年来在这一产业所投注的心力与意义因此更为凸出。最近，政府宣布拨出巨资充作大型体育活动基金，争取在本地举办更多国际体育赛事，也具有类似意义。一时之间，“盛事经济”的名词流行起来，国人为之鼓舞。

然而，在泰勒丝热潮开始退去后，我们应该理性面对区域国家也积极表达发展“盛事经济”的姿态，甚至希望与新加坡合办活动。换言之，东南亚作为年轻而新兴的市场，消费力持续攀升，盛事经济产业将面对更多竞争。

相对于其他可能的竞争者，本地的缺点是价格高，人力等资源相对不足。优点则是治安好，游客可以放心，在主办各种国际活动方面有一定的经验累积。冷静检讨优缺点，并且自我提醒尽快把缺点补足或改善，诸如此类的努力，都可以在更多活动的举办过程中，经由不断检讨、改进、优化、完善，精益求精，让我们的实力逐渐成为不可替代的强项。

新加坡在经济持续转型与发展过程中，须要不断寻找新的引擎，“盛事经济”在某种程度上也是吸引“有钱人”消费的经济活动，或至少是以财力有余裕者为目标群体，它所惠及的领域众多，包括住宿、交通、零售、餐饮、安保、营销等等。如果我们在这条路上发展顺遂，“盛事”越办越多，就意味着有领先区域国家的优势，获得国际较富裕者的认可，进一步提升他们的好感度。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉近日宣布，加冷体育城将在现有体育馆附近规划兴建一座新的世界顶级室内场馆，说明我们对硬件设施的更新与维护毫不马虎。除此之外，也不能忽视软件工程，包括主办机构在交通流量的管控、场地流程的管理、应对状况的能力、安全措施等等细节，都须要综合考虑，持续改善。

农历新年期间，滨海湾举行无人机灯光秀表演，旁边的商场内一度水泄不通，出现人挤人的危险，而散场后留下满地垃圾，巴士站挤满人群，这些都有值得检讨之处。特别是安全措施，从韩国梨泰院、上海外滩到香港兰桂坊，都曾发生震惊世界的踩踏意外，导致人命伤亡，今年1月香港红馆的张学友演唱会，也一度因粉丝推挤发生轻微踩踏，所幸不严重。凡此种种，都说明高度依赖人群参与的盛事经济要经营得好，有诸多细节须要不断观照，也考验主办单位的专业能力，如果事故太多，势必影响口碑。

此外，还有一些可能影响本地声誉的情况值得注意。例如卖假票行为，导致外来游客和国内消费者权益受损。我们固然不能掌控网络诈骗行为，但如果能设法针对性地与网络公司合作，或改进线上门票的凭证依据，应能减少这类危害。而在众声喧哗的网络时代，对于消费者的正面和负面反应，乃至维护权益的行为，主办方甚至监管方也应该有及时而恰当的公关措施应对，避免负面情绪在网络发酵。

新加坡向来以秩序良好著称，但越来越多数以万计人潮的大型活动所牵涉的外来参与者与情绪，可能是本地社会、特别是活动主办方和执法机构在过去较少经验的，有必要尽快补充学习、演练，当然也要在每一次的经验中总结。监管部门或许可以设立机制，要求不同的主办机构在每一次活动后检讨得失，与相关单位形成经验共享，避免小疏失或混乱被视为情有可原，而在后续的活动中让问题扩大。

积极培养全方位的经营和管理团队，在维持秩序与效率的同时也维持新加坡形象，在面对失误时保持诚实态度与积极改进的心态，盛事经济可以帮助新加坡赢得更好的口碑。