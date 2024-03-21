社论：寻找永续方案 降低高温天气风险

国大杨潞龄医学院星期一（3月18日）发布的研究指出，高温天气不仅影响国人的健康，也造成巨额的经济损失。在2018年，高温导致我国各行业平均有效工作时间下降11.4%，经济损失约11亿8000万元。研究团队预测，到了2035年，高温导致的工时损失将增至14%，经济损失达22亿2000万元。

除了经济损失，研究团队发现，长期处于高温环境可能会导致男性精子的数量和质量下降，其中25岁至35岁的男性比起其他年龄层的精子质量更低。他们认为，这是导致本地生育率低的因素之一。

研究项目首席研究员、国大医学院人体御热研究中心主任李家伟副教授指出，高温问题一直存在，但近年来人们开始关注高温对生产力和经济的影响后，才意识到这可不是一个小问题。

纵观历史的发展，人类的生产活动以及文明的兴衰与气候脱离不了关系。长期酷热或严寒的地区，经济活动受影响，文明的发展也受限。新加坡地处高温的赤道地带，炎热的天气影响了生产效率，尤其是户外作业。

幸好，科技的发展如冷气机的发明，使赤道地带的国家得以躲避高温的炙烤。建国总理李光耀多年前在一次访谈中被问及新加坡的成功之道时指出，种族的相互容忍是先决条件。当访员追问是否还有其他因素时，李光耀斩钉截铁地回应：冷气机。他说，冷气机是历史上伟大的发明，它的出现让热带的发展成为了可能，并改变了文明的本质。

新加坡几乎所有政府部门、办公楼以及商场都装置冷气机。此外，约有八成的家庭拥有冷气机。冷气机使国人得以躲避高温，也改变了生活与作业方式。逛商场享受冷气成为国人消闲的方式之一。

然而，躲避高温并非是降低高温天气风险的永续方式。冷气机的广泛使用，推高碳排放量，导致气温上升； 高温气候又进一步加大冷气机的使用，形成恶性循环。

受全球气温以及温室效应稳步上升影响，我国多个地方已受到酷热的煎熬。去年5月，宏茂桥的气温一度上升至37摄氏度，与40年前的最高纪录相等。据官方预测，到了2045年，新加坡的气温可能达到40摄氏度。

与全球气候变化一样，我国高温气候的形势严峻，有必要加大力度减少能源的消耗。以冷气机的使用为例， 不少办公楼、豪华酒店与商场的温度调得非常低，职员必须穿上寒衣“御寒”。有游客在网上调侃，指新加坡的冷气温度是以停尸间的低温为准。

其次，我国有必要寻找更多可持续的方案，以减少高楼林立以及密集空间所产生的城市热岛效应。研究显示，商业区人流车流密集，高楼之间距离小，加上冷气机排放的热量，可使气温上升1至2个摄氏度。

在这方面，科技的使用以及建筑的重新设计，有助于减少高温气候的冲击。例如，建屋局在绿色家园计划下，试用附有反射太阳热能颜料的隔热油漆。此外，专家指出，建筑物面向南北方，可获得自然通风的便利，并减少阳光的照射。在建筑物顶层或外墙设置太阳能板，也可减少热量。

城市热岛效应使我国的气温上升速度比其他国家快。国大医学院公布的研究，再度反映高温气候应对的紧迫性。高温气候的威胁关乎岛国的生存与发展，我国有必要投入更多资源，寻找可行及可负担的永续方案，以降低风险及冲击。在全球都面对高温气候之际，这些永续方案相信也有市场需求，因而充满商业潜能。