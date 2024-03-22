社论：打造对看护者更有利的环境

近几年，社会对看护者的关注度逐渐提高，关怀看护者的意识不断增强，2023年总统挑战更是以“关怀看护者”为主题。社会积极为看护者提供支持，由人民协会妇女执委理事会、国家福利理事会，及照顾者联盟合作的看护者联系网（WIN Caregivers Network）上周六（3月16日）宣布，从6月起进一步扩大至多五个地区以接触更多看护者，帮助减轻他们身心负担。

本地有数十万名看护者经年累月照顾年老、生病或有特殊需要的家人或亲友，沉重的责任给他们带来各种身心压力。WIN看护者联系网是在2022年4月到2023年7月，在六个社区推出试行计划，旨在为看护者提供全面支持，帮助他们更好地利用社区资源。这个计划将扩大到大巴窑西—汤申、友诺士、忠邦城、甘榜菜市，以及文礼。

通过这类互助网络，看护者之间可以分享经验，有助他们更好地了解和应付家中的情况，并获得实际的帮助和支持。然而互助网络要能发挥效用，首先是这些看护者愿意走出自己的世界。WIN看护者联系网的试行计划发现，看护者往往不愿意寻求帮助，因为他们在分享自己的家庭状况时会感到不自在，也不愿意向他人敞开心扉。

在这种情况下，家人的支持显得尤为重要。然而，现实往往是家人未必比陌生人更贴心，无法获得家人支持的看护者更需要社会的支持。看护者互助网络要接触封闭的看护者，并非容易的事情。但正如外交部兼国家发展部高级政务部长沈颖在宣布扩大WIN看护者联系网时所说的“要有耐心，要以同理心和诚意跟看护者接触”。照顾看护者福利的组织和团体应该更积极主动地跟进个案。一些刚负起看护者责任的人开始时可能还没完全感受到压力，而把接触他们的社工拒于门外，因此负责的社工应该定时跟进个案，以确保看护者处于良好状态。

看护者的负担是多方面的，包括心理负担、身体负担和经济负担。尽管心理支持很重要，但他们也需要更实质的帮助，特别是在财务上，它直接影响看护者的身心健康。如果能解决财务负担，许多其他问题都将迎刃而解，例如可以聘请全职帮佣分担工作，或者是在需要时雇用临时帮手。帮佣的月薪虽然不高，但中介费却昂贵，从此要负担多一个人的生活起居，开支必然相应增加。虽然政府会在各方面提供一些津贴，但目前按家庭人均收入计算的津贴，可能导致一些需要帮助的“高薪家庭”得不到经济援助，必须承担沉重的经济负担。例如乐龄日间护理中心的费用，如果得到政府津贴，每月支付额可低至400元，若无津贴收费可高达1800元。

另一方面，灵活工作安排也是减轻看护者压力的实质帮助。由劳资政协作三方联合设立的工作组预计近期将公布指导原则，建议企业通过适当流程评估雇员的灵活工作安排要求。然而指导原则不是强制的，决定权仍在雇主手上。一些雇主已经为看护者提供更加灵活的工作安排，例如兼职工作、家庭事假、远程办公、弹性工作时间等，让他们更好地平衡工作和照顾家人责任。

灵活工作安排必须根据个人需求量身定制，要成功推行，公司内部得建立信任文化，同事之间需要谅解，部门主管也必须为灵活工作的员工建立适当的绩效评估系统，不能让他们因害怕失去晋升机会而不敢提出灵活工作安排。

看护者承担着沉重的责任，需要得到社会的支持和理解。随着我国人口超老龄化，越来越多人在某个时候都会成为看护者。我们必须提倡对看护者更有利的环境，并给予他们实质的支持和帮助，让他们在照顾他人的同时，也能够保持自己的身心健康。