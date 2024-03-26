社论：补习普及化加重家长与学子压力

随着生活费的上涨，免费补习需求跟着增加。除了各族群的自助团体，社会服务机构也扩大免费补习计划， 帮助低收入家庭的孩子。一家慈善机构的负责人向《联合早报》指出，它现有的八家教育中心为约300名学生免费补习。由于需求增加，它准备增设两个中心，开放给家庭月收入不超过4500元，或人均收入不超过1100元的家庭。

在新加坡，教育是促进社会流动性的重要途径。数据显示，高收入居民花费在孩子的补习费开支，相当于低收入家庭的约四倍。收入差距扩大以及生活费上涨，可能拉大这个距离，使低收入家庭更难支付补习费。这将加剧社会不平等的现象。因此，为低收入家庭的孩子提供免费补习，避免他们在起跑线上落后太多，有助于打造包容社会。

家长对孩子教育的重视以及攀比与怕输心理，推动了补习业的发展，有人把新加坡形容为“补习国家”。据估计，我国补习业每年的营业额从2008年的6.5亿元，增加至2018年的14亿元以上。补习中心各出奇招招揽学生，宣传学生的补习效果，在家长群中制造焦虑感，进一步刺激补习的需求。

补习逐渐成为我国教育生态系统不可或缺的一部分。学校教师的工作繁重，无法照顾到所有成绩较差的学生；而家长在接到学校教师通知或投诉孩子学业成绩不佳时，往往第一个反应便是让孩子补习。此外，一些家长为了确保孩子赢在起跑线上，即使没有补习的需要，也把他们送去补习中心或在家聘用补习教师。

补习普及化加重家长与学子的压力。除了应付学校功课，学生还须要花时间补习及应付作业。补习虽然提高学生在考试作答方面的技巧与成绩，但却可能剥夺了独立思考的时间与空间。另一方面，补习教师或补习中心的素质参差不齐，收费差距也大，家长经常须要在质量与价格上作出艰难的取舍，尤其是比上不足，比下有余的中产阶级。

家长将补习造成的压力，归咎于考试制度与竞争激烈的教育环境。有者要求废除小学离校考试，以纾缓学子备考的压力；也有人建议禁止补习，以确保有经济能力的家庭不会赢在起跑线上。

在2018年7月，时任教育部长王乙康在国会指出，教育部的理念是“保底不封顶”，不限制有能力者取得更高成就或局限他们的机会，并同时扶持底层的学生，帮他们实现潜能。因此，禁止补习不符合我国的教育理念。他也宣布逐步减少学校考试，以缓解学生的学业及补习压力。

在2021年9月，现任教育部长陈振声在国会书面答复议员的询问时指出，若不解决学生和家长选择补习的根本原因，对补习行业实行管制的做法，无法减轻对补习的依赖。他强调，有必要改变家长和学生对于成功的定义，减少对学业成绩的过度重视。

教育部在纾缓学生考试压力方面，做了不少改变。从2019年起，小学一二年级的学生已不必参加考试与计分测验，中一学生也无须参加年中考试。从去年开始，所有中小学取消了年中考试。

尽管如此，家长与学生的补习压力不减反增。一些补习中心推出模拟考试，收费介于20元至150元不等。一家补习中心在广告中向家长指出：“没有了年中考试，你就更难评估孩子的学习进度了。少了备考的紧迫感，你的孩子可能会失去学习动力，无法为年终考试做好准备。”

有家长受访时指出，除非全国大考和年终考试都取消，模拟考试绝对是有必要的。对于许多家长而言，在竞争激烈的教育环境和考试制度下，补习是必要的，孩子有补习犹如多了一份保障。

虽然第四代领袖异口同声指出，要扩大成功的定义，不以文凭当作成功的唯一准绳。然而，家长望子成龙，望女成凤与怕输攀比的心理，将继续支撑补习业的发展。低收入群对免费补习的需求增加，进一步反映了这个社会现实。