社论：挥之不去的通胀担忧

我国物价的上升势头在1月份放缓之后，2月又回升，涨幅高于市场预期。虽说这只是农历新年季节性因素引致的现象，无须对前两年的高通货膨胀率卷土重来过度担忧，但面对持续上涨的物价与生活费，国人很难不感忧心。

新加坡金融管理局和贸工部星期一（3月25日）发布最新消费价格指数，我国2月份核心通胀率为3.6％，高于1月的3.1％。由于今年农历新年落在2月，食物和机票等价格上升在意料当中，金管局之前也就这个可能性发出预警，但升幅高于预期还是令一些人感到意外。

尽管一些跟农历新年有关的影响终究将消退，但未来的关键因素之一、劳动力市场紧张造成的工资压力，短期内估计不会消失。人力部星期一发布的《2023年职位空缺》显示，本地劳动市场仍处于“工找人”的情况，而与前年比较，为了填补空缺，雇主愿意支付更高的薪金。以软件、网页及多媒体开发人员为例，雇主愿意支付的薪金从前年的4200元增至去年的5000元。两周前公布的2023年第四季《劳动市场报告》数据也显示，职缺总数扭转连降六个季度的趋势，在去年12月底有所回升，职缺与求职者的比例为1.74比1，即每名求职者有近两份工作可选择。这些都说明，人力市场紧张的状况一时半刻不会缓解。

在面对工资压力的同时，企业也面对不断攀升的经商成本，电费因能源价格和碳税而提高，水费下个月起调高7%，可以预见这些成本压力接下来都可能继续转嫁给消费者，通胀率不会这么快回跌。让人比较担忧的是通胀对低收入家庭的影响，他们把大部分收入用于食品、水电和交通等基本需求。2月的通胀数据也凸显了他们面对的更严重压力——不包括私人交通和住宿费的核心通胀率，比3.4％的整体通胀率还高，意味着通胀主要来自生活必需品。

为帮助国人应对不断上升的生活费，政府在2024年财政预算案宣布加强版的定心与援助配套，包括发放额外的600元社区发展理事会邻里购物券、额外的消费税补助券、200元至400元的生活费特别补助等。这些援助可暂时纾缓低收入家庭的压力，但并非长远之计，终究还是要找到切实可行的方法提高他们的收入。

政府已推出不少政策，多管齐下协助提高低薪雇员的收入，例如通过渐进式薪金模式及提高本地薪金门槛，让他们的实际收入得以增长。然而，生产力若没有伴随工资增长相应提高，将是不可持续的。应对生活费不断上升的最佳方式是促进经济增长、提高企业和员工的生产力，确保工资追得上通胀。

经济师预计泰勒丝演唱会带动的零售、餐饮、交通和休闲消费，可能令3月的通胀率又再攀高，大家无须太惊讶。通胀并不是一件坏事，但什么水平的通胀率才算健康，并没有一个魔术数字，必须同时考虑国内生产总值增长和收入增长。我国今年的通胀仍面对上行风险，厄尔尼诺现象和地缘政治紧张造成粮食与商品供应紧张，供应面推动的通胀在未来几个季度可能增加。虽然强劲的新元汇率可抵消进口价格上涨，但国内成本问题依然存在。若人力市场的持续紧张程度超出预期，通胀率就可能下不来。当然，如果全球经济出乎意料放软，则可能有助于缓解成本和价格压力，但这也不是我们想看到的局面。