社论：慎防以哈冲突风险外溢

联合国安全理事会星期一（3月25日）通过决议，要求以色列和哈马斯在回教斋戒月期间立即停火，以便实现持久休战。决议也要求立即无条件释放所有人质，以及消除人道援助的所有障碍。然而，安理会成员对决议是否具约束力竟有不同解读，各方在多哈的停火谈判也进入死局，以色列总理内坦亚胡更是清楚表明，不会放弃攻打拉法的计划，情势的发展让人担心。

战事拖得越久，人道主义危机将加剧，冲突外溢的风险也越高。我国是个多元种族与多元宗教的社会，自然对带有宗教因素的以哈冲突外溢风险不敢掉以轻心。

上星期天（3月24日），我国内政部罕有地要求以色列驻新加坡大使馆，删除官方脸书上的一则有损我国和谐的帖文。内政部长兼律政部长尚穆根指出，大使馆代表主权国家，有自主权，政府一般上不会干涉他们的言论。不过，他说：“凡是影响到新加坡人民的安全，并影响到我们的和平与和谐的，我们就会干预。”

以色列大使馆上载的帖文，指《可兰经》提及“以色列”一词多达43次，却从未提到“巴勒斯坦”一词。此外，它声称，考古资料证实犹太人是以色列土地的原住民。尚穆根批评这帖文选择性地引用宗教经文来表达政治观点，并指“在当前局势下”，以色列大使馆利用《可兰经》来达到这个目的，更是错上加错。

主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高在脸书发文说：“我看到这则帖子时感到非常难过，也理解我们社群所感受到的委屈。”

与乌克兰战事相比较，以哈战争对新加坡的经济冲击较小，但情感上的冲击则相当大，尤其是对回教社群。国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖在国会以华语发言指出，对本地华族社群来说，以哈冲突属于中东地区复杂又漫长的恩怨纠纷，剪不断，理还乱，但对于其他族群来说，这是一场惨绝人寰的灾难，令他们“寝食难安，痛心疾首”。其实，华族当中相信也不乏对冲突痛心疾首的人，他们怀抱人类普世的恻隐之心，不忍悲剧持续。

另一方面，总理公署部长兼外交部及教育部第二部长孟理齐在国会以马来语发言指出，政府理解并关注马来／回教社群对以哈持续冲突的感受。他说，这里的马来／回教社群和巴勒斯坦的回教人口之间存在三个纽带，包括回教的兄弟情谊、耶路撒冷阿克萨回教堂（回教第三圣地）的情感以及人道主义的关怀。他说，宗教领袖已经发布指导方针，为马来／回教社群提供空间，表达他们对中东持续冲突的情绪。

新加坡是个多元种族与宗教的国家，外来势力可轻易利用族群与宗教的身份认同，分裂我国社会。因此，我国向来强调政教分离和唯才是用的精神，避免宗教价值影响政策，以及超越种族肤色的公平原则。外交部长维文在国会指出，新加坡的外交政策不能以舆论或是国人对外部群体的情感为导向。它须以国家的核心利益为基础，并根据新加坡独立、主权领土完整和安全的原则来行事。他强调，内部团结是执行有效外交的重要条件。

为了维持内部团结，我国政府如履薄冰，禁止以哈冲突相关的公开集会；内政部提醒国人及旅客，我国不容忍任何支持或宣传恐怖活动的行为，包括展示哈马斯或其武装单位的标志；教育部也把以哈冲突纳入品格与公民教育课程，旨在“让学生了解事态发展、表达个人看法、管理情绪及尊重多元观点”。

然而，社交媒体的普及化以及宗教的身份认同，为以哈冲突提供外溢的空间。另一方面，以色列在行使自卫权利时过于激进，引起国际公愤，可能进一步挑起回教社群的情绪。不过，国人必须清楚了解，我国不是以哈冲突的任何一方，不能让国外的冲突影响社会凝聚力。