社论：严打洗钱勾当 维护金融中心形象

在短短九个月内，我国警方破获了两起巨额赃款的大型洗钱案。新加坡是全球主要的金融中心以及财富管理中心，不法之徒把我国当作不义之财的避风港，引起国人及国际的关注。

去年8月，我国警方出动400名执法人员，在全岛多个地方逮捕了10名源自中国的非法赌博集团成员。他们被控伪造文件及在我国洗钱，涉案金额超过30亿元之巨，包括现金、银行存款、虚拟货币、金条、房地产、豪华车与跑车、名牌包包、名表、珠宝以及名酒。他们大多已被定罪，有些在服刑后已被驱逐出境。

在这起案件即将尘埃落定之际，我国警方应美国要求，在5月24日逮捕了一名匿居新加坡的35岁中国籍男子。他被指经营和操控全球最大的恶意软件犯罪网络，并把植入恶意软件的“僵尸网络”卖给网络罪犯，获利至少9900万美元（约1亿3400万新元），而网络罪犯利用僵尸网络诈骗超过数十亿美元。

美国司法部指出，嫌犯利用非法所得在美国、泰国、中国、阿拉伯联合酋长国和新加坡等地购置21个房地产。它将冻结或充公他的资产，包括在新加坡注册的跑车、银行存款、名表以及乌节路的豪宅。它也计划把嫌犯引渡到美国受审。

新加坡对洗钱罪犯采取零容忍态度。统计数据显示，在2020年到2022年之间，本地有至少240人因涉及洗钱被定罪，查获赃款超过12亿元。不过，即便我国采取严刑峻法，还是会有不法之徒把新加坡视为避风港，在此地从事洗钱勾当，破坏了我国金融中心及财富管理中心的形象与地位。

另一方面，洗钱罪犯为了把不义之财漂白，不惜撒钱扫购豪宅、名车、名表、名牌包包等。在30亿元洗钱案中，警方起获的涉案资产包括152个房地产、62辆豪华车、294个名牌包包。这不仅助长炫富与仇富的心理，也扭曲了投资与消费市场。因此，国人对警方破获30亿元洗钱案件普遍叫好，有不少人认为政府应该加重刑罚以儆效尤。

新加坡是开放的金融中心以及法治国家，在侦查洗钱勾当以及执法方面，面对不少挑战。我国金融机构每天处理的交易量庞大，不法之徒得以混水摸鱼，把不义之财存入银行体系，并将钱分散于不同国家、不同银行以及设立空壳公司，以隐蔽资金来源。

其次，新加坡致力于发展财富管理业务，保护客户隐私是高净值人士选择资金存放地点的重要考虑。常言道，水至清则无鱼，金融机构为了争取生意，把保护客户隐私放在第一位，洗钱罪犯也因此得以掩盖资金流动的足迹。

尽管有这个或那个的难度，我国还是有必要加大力度，严打洗钱勾当，以阻吓不法分子把新加坡当作洗钱天堂。在30亿元洗钱案后，政府成立了跨部门委员会，以检讨我国的反洗黑钱制度和条例。

领导这个跨部门委员会的总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮在国会指出，30亿元洗钱案显示，罪犯越来越精明。即使政府收紧条例，他们还是会找新的漏洞。她强调，政府机构以及相关的企业必须加强合作，揭发及制止洗钱活动。

反洗钱与反诈骗一样，是个没有终点的斗争。除了收紧反洗钱的条规，政府有必要加大侦察与执法力度，并提高刑罚以对洗钱罪犯发挥威慑力量。洗钱罪犯的不义之财都是通过非法手段获取，他们必须通过层层漂白，把非法资金合法化。

因此，除了执法单位，在前线的金融机构、房屋经纪、珠宝商、车行以及乡村俱乐部等，都有义务举报及阻断黑钱的足迹，以维护新加坡金融中心的信誉与形象。