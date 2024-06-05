社论：相信科学证据 警惕不实言论

反对党人民力量党5月29日在脸书上贴文，声称疫苗造成副作用的病例上升，因此呼吁卫生部暂停冠病疫苗接种。对此，卫生部严正驳斥，指有关言论 “荒谬不实”，也逐一回应贴文所引述的医疗专家的不实观点。

一个毫无医疗资源的政党，单凭从网上收集到的一些所谓医疗专家的观点或无法考究的报告，便冒然呼吁政府停止冠病疫苗的接种，如此举措委实令人愕然。在这个冠病变种毒株引发一波接一波疫情的时候，不劝请脆弱人群如年长者补打疫苗，反而散播疫苗有害论，也很令人费解。

卫生部在上个月中就提醒民众，从5月初开始，确诊冠病住院的日均病例有明显的增加，意在叫人不要放松警惕。卫生部长王乙康接受媒体采访时也说，目前正处于新一波疫情的开端，病例预计会稳步上升，并在6月中旬至6月底达到顶峰。虽然我们不必对新疫情的来袭感到惊慌，但也应有所防备才是，如年长者到人多的地方，应戴上口罩。

本地近期的冠病病例中，KP.1和KP.2变异毒株占所有病例的三分之二以上。卫生部指出，大多数易受冠病影响的本地人群至今还没有接种最新疫苗。显见经过一段时间回归正常生活后，人们对冠病的防范心理已有所松懈，不少人因此觉得没必要再接种新疫苗。这是错误的心态，当局给脆弱群体的建议是，每年都接种一次新疫苗。

卫生部说，在上一轮的JN.1变异株疫情中，60岁及以上未接种的年长者，因冠病住院或进入加护病房的比率，比那些更新接种疫苗的多了将近一倍。过去几波疫情期间进行的多个国际与本地研究也一致证明，疫苗可有效防止严重情况，如住院、入住加护病房等，尤其针对较年长者。此外，接种疫苗和追加剂可降低感染后的长期病况风险（长冠病），如心血管问题等。因此，属于风险较大的人群，应该遵从卫生部的劝导，尽快去接种最新的疫苗。

众所周知，从疫苗诞生那一刻起，疫苗有害论和各种阴谋论就已经在传播，有些人也始终坚持不打疫苗。但医学证据说明，接种疫苗是对抗冠病最有效的手段，全世界迄今也没有任何一个国家或地区否定疫苗的功效而停止接种。不过，各种反对疫苗的不实言论仍然在网络广为流传，因此，人们对各种来自网络的信息应特别小心，加以求证，免受误导，千万不可轻易信以为真。

人们还清楚记得，冠病疫情暴发之初，时任英国首相约翰逊和美国总统特朗普都因警觉性低而吃了大亏。约翰逊开始时还大力倡导群体免疫论，即通过大规模感染让群体产生自然免疫力。其结果是导致许多年长者感染冠病死亡，他本人也因染疫而吃了不少苦头，并乖乖走回接种疫苗的正道。特朗普和美国的情况也是如此，导致美国成为冠病死亡率超高的国家之一。

冠病突然来袭之初，世界一时之间没有对治的疫苗，因此导致大量死亡，这就是所谓的超额死亡（excess deaths）现象。正如卫生部所说，在像冠病这样的大流行病中，超额死亡是无可避免的，新加坡属于全球冠病死亡率最低的国家之一，主要原因是大多数新加坡人及时接种疫苗，降低冠病相关的死亡。新加坡是在第一时间获得冠病疫苗的国家之一。

我国过去几年来应对冠病的经验已足以证明，接种疫苗是有效的抗疫手段，大多数国人其实都已认识到应付冠病，必须相信科学和医学，没必要再为各种不实言论而折腾。