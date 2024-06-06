社论：数码经济与可持续发展兼顾

新加坡作为全球金融和科技中心，吸引大量的数据中心投资。然而，数据中心极为消耗能源，对我国减缓气候变化的努力构成重大挑战。随着数码化需求的不断增长，这个问题日益凸显。为了在环境可持续和支持业务发展间寻求平衡，新加坡一度暂停新建数据中心。如今这已改变。谷歌在新加坡的第四个数据中心刚在星期一（6月3日）落成。

人工智能狂潮席卷全球，每个国家都需要拥有自己的人工智能基础设施，新加坡也在这方面留了空间，提供所须的电力和碳预算。为满足日益增长的需求，副总理王瑞杰上周四（5月30日）在新加坡亚洲科技会展宣布，我国数据中心容量将在下来几年增加至少300兆瓦（MW），“绿色数据中心路线图”将为使用绿色能源的数据中心经营者，额外保留200兆瓦的容量。

数据中心的快速发展与新加坡的环保目标相冲突，因为数据中心须要消耗大量能源进行冷却，导致温室气体排放量增加。根据不同的报告，数据中心约占全球温室气体排放量的1%至5%，随着数据存储、处理和人工智能技术的使用越来越多，这一数字预计迅速上升。因此，新加坡急须平衡数码经济发展，与在2050年实现净零排放的目标。

新加坡致力于改善数据中心的能源效率，包括制定标准，鼓励数据中心经营者逐步将温度提高到26摄氏度或更高；目前，好些服务器机房的温度在22摄氏度或以下。最新公布的绿色数据中心路线图，重点就是继续在硬件及软件层面改善能源效率、加速推动数据中心使用绿色能源。例如，谷歌便采用循环水冷却等技术，让数据中心可以在27摄氏度或更高温度环境中正常运作。

在2019年到2022年，新加坡暂停新建数据中心，导致许多经营者转移到邻国。柔佛州和峇淡岛因毗邻新加坡，加上有利的法规以及较低的电力和劳动力成本，已成为新加坡数据中心的替代地点，特别是柔佛州已经是马来西亚最大的数据中心。分析机构认为，新加坡即便扩大了数据中心的容量，仍无法满足东南亚数据中心的负载要求，加上区域市场竞争剧烈，一些数据中心还是会选择落户邻国。表面上看似竞争，实际上是互惠互利。通过区域协同发展可缓解新加坡的资源压力，不仅能分担新加坡数据中心负载，还能带动区域经济发展。

在推动数据中心发展的过程中，可持续性始终是一个不可忽视的问题。数据中心的高能耗和碳排放对环境造成巨大压力，因此，推动绿色数据中心的发展成为新加坡及邻国共同面对的挑战。引入先进的冷却系统、优化电源管理和利用可再生能源，是减少数据中心碳足迹的有效措施。

根据东南亚咨询平台ASEAN Briefing的统计，新加坡约100个数据中心的耗电量约占全岛的7％，预计在2030年将达12％。为确保我国有充足的发电能力，新加坡能源市场管理局星期二（6月4日）宣布将在2029年与2030年建成两座具备氢气发电功能的天然气发电厂；氢气不会在燃烧过程排放温室气体。从源头减少碳排放，数据中心对环境造成的损害也相应降低。

新加坡作为亚太区的重要金融中心和商业枢纽，具备健全的金融体系和丰富的企业资源，但在可持续发展和环境保护的要求下，新加坡必须进一步提升数据中心的绿色竞争力，通过政策引导、技术创新和区域协同发展，才可在数码经济发展与可持续发展的道路上继续前行。