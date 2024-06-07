社论：印度政局稳定但莫迪压力不小

印度大选结果出炉，总理莫迪的印度人民党国会议席未能过半，但获得东南部安得拉邦和东北部比哈尔邦的两个党支持，得以组建联合政府，也进入他的第三个任期，成为开国总理尼赫鲁之后，第一个连任三届的印度总理。

政局的稳定，有助于印度延续过去10年表现不俗的经济发展趋势。但由于人民党得票率远低于预期，一般分析认为，莫迪今后的挑战不小，包括执政联盟的权力分配以及茁壮起来的反对党，都可能削弱莫迪的个人权威。

莫迪在2014年上台时，主要吸引选民的是承诺发展经济、扫除腐败以及建立以印度教为印度身份认同核心的民族主义道路。他靠着铁腕改变了此前20几年在大小党派合纵连横下轮流坐庄的政局，让自己成为一言九鼎的印度总理。但他的强势作为在10年后今天的选举结果中，显示没有获得选民普遍的认可。支持他上台的北部和西部几个邦，人民党失去许多个议席。主要原因之一，是莫迪承诺的经济发展成果并没有雨露均沾地分享到基层，许多地方的失业问题没有改善、粮食与能源价格居高不下、基础建设和生活环境10年来变化不大，国家经济持续增长，富裕阶层扩大了，但底层人民生活反而更困苦，剥夺感强烈，很多民众在失望之余，改投反对阵营。

当初获得印度教民族主义者大力支持的莫迪，任内极力推行这一路线，甚至高调地在北方邦一个回教堂遗址兴建印度庙，引发巨大争议，在多元宗教与族群的印度，制造了社会裂痕。本来想在今年初继续借力民族主义刺激选票，却也在经济分配不均、贫富差距扩大的情况下，难以为继。

此外，莫迪与人民党毫不掩饰地通过司法等手段对付反对党的作为，也在基层累积了不少反感，打击了支持率。

莫迪强势的决策手段过去10年反映在不少政策上。2016年为了整治逃税等问题，在极短时间内废除大额面值纸钞，导致市面货币短缺；2017年仓促推出商品与销售税也被视为“震撼”手段，引起基层恐慌；此外，前几年的农业改革方案也因为没有充分的沟通和做好配套措施，被广大农民视为威胁到生计，引发大规模抗争浪潮。凡此种种，都在日积月累中侵蚀人民党在基层的支持度。

领导反对联盟的老牌政党印度国民大会党此次在议席上大有斩获，对莫迪今后在内政上的施展和路线会不会带来掣肘，有待观察。可以肯定的是，选举结果显示，莫迪在第一任期内快速累积起来的个人魅力和无敌形象，已经同样快速地退潮。印度国内问题复杂万端，但摆脱贫困、改善生活、有好工作，是基层百姓共同需要的，也是执政者必须在掌权时努力做到的经济与建设政绩。

莫迪10年的任期不算长，政绩来不及覆盖全国情有可原。但他适逢国际政治巨变的时代，印度的国际地位与地缘作用突然变得重要，受到不同阵营积极拉拢，也让印度与莫迪经常成为国际焦点，这可能使他志得意满，在一定程度上忽视了国内基层民众的需求。

莫迪的第三个任期，预料印度的外交政策不会有重大改变，除了在中美俄等大国之间维持平衡，也会继续积极提升印度在国际社会的影响力。更重要的是，印度应该会扩大承接中国“世界工厂”的角色，一方面缓解国内大量青年就业的压力，另一方面加速引进外资，打造有利于经济发展的基础设施。

此次选举表现不如预期，或许会使莫迪加大力度专注于国内经济与地方建设，为人民党争取民心。印度股市在选后重挫，但外资分析却继续抱持乐观，显示对印度政局的看法，印度人民与国际资本的侧重点不同。新的执政联盟必须用心调整执政步伐，既满足民意也扩大国际影响力，才能作为下一次胜选的基础。这应该是这个世界最大民主国家维持政局稳定的关键所在。