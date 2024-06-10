社论：执政党须要持续自我更新

人民行动党今年将庆祝创党70周年，过去半年透过“更新行动党”活动，向2300名基层党员收集意见，了解他们对国家未来的期许，以及如何强化行动党与年轻一代的联系。行动党副秘书长、总理兼财政部长黄循财在答谢会上宣布，党内将成立心理健康和气候行动两个新的小组，并且准备敞开大门欢迎愿意为国家建言但不想加入执政党的“行动党之友”。

行动党是我国建国以来唯一执政党，几十年来凭着优秀的执政能力，不断推进国家各项事业发展，改善民生，是它能一再获得选民付托的主要原因。然而就如很多国家案例，执政时间长，能否与时俱进永远是一大挑战；在网络时代，社会的多元与思变的潮流，也是许多传统大党面对的现实。网络大潮改变政治生态的现象正在很多国家发生，新生代对政治与国家事务的想法越来越多元，行动党要确保执政优势，已经越来越不容易。大致来说，切实到位的各种改革，包括不忽视夹心层，才能符合各世代的需求；至于如何有效分配资源，落实政策，中间与基层的执行力和认真程度很重要。

本地咨询公司黑箱研究近日的调查结果显示，国人最在意的是实际的生活与就业等课题，而不是意识形态。相对于长期纠缠在意识形态内斗的国家来说，这是值得我们庆幸的，执政党的最大考题就是要能照顾好国人实际与切身利益，同时提高国家竞争力。

在民主选举的制度下运作，人民行动党一贯重视倾听民意，而且必须扎实接地气，不能流于形式主义，议员接见选民与走访基层是一种良政，必须贯彻。此外，增加执政透明度，提升对政策的沟通也很重要，黄循财重申要多与媒体接触并回答热点课题和解释政策，值得肯定，也应长期贯彻。

国际舆论对一党长期执政每多诟病，但在历届大选中投选出行动党的新加坡选民，着眼的是我国执政党能不断拿出政绩。然而，执政党也必须善于反思与自我警惕，不可因自满而忘记民主政治的服务精神、程序正义、尊重人权等本质，乃至因为树大根深，而坚守不住廉政与良政的传统，在新媒体的时代与复杂的国际形势下，执政党一旦自满、故步自封或退化，轻则失去执政地位，重则腐蚀新加坡几代先辈建国的成果。

在这方面，行动党一直具有居安思危的意识，不把连续执政视为理所当然。黄循财在接班之前便一再指出，行动党继续执政不是一种必然。诚哉此言。至今为止，行动党在整治党内纪律与道德问题方面，应该还是严肃的。作为全国最大党，行动党的良好行为，会成为其他政党制定规范的标杆，发挥表率作用。

而随着选民世代更新，维持廉政还不足够，社交媒体引发越来越多小众群体诉求，在可预见的未来，政治竞争会越来越激烈，课题会越来越复杂。对每一个政党来说，除了必须与时俱进，自我更新对课题的认知，关注社会各阶层所重视的事务，贴近基层做好选民服务，也必须务实面对国家处境，坚守国家利益，继续以长远眼光制定国家政策，也勇于革新。行动党比反对党有更大责任持续改革，保持优质的执政能力，做出符合历史责任的表率。

对执政党的监督、对国家未来的发展提出意见，不只是反对党的责任，也是所有希望新加坡继续成功的国民都该发挥的作用。保持言路开放，通过有效沟通，达到社会对政策双向的最大共识，是维持政治稳定与国家前进的重要过程。要成功做到，行动党内部须时刻警惕长期执政可能累积的傲慢包袱或集体盲思，在党内民主过程中贴近社会脉动，争取每一个阶层对各种课题的最大认同。