社论：充分发挥新马近邻互补优势

黄循财总理上任后首次访问马来西亚，并和首相安华等政要会晤，此行不单纯是一次礼貌之旅，实际上已跨出了加强新马双边合作的重要一步。前总理李显龙和安华已为新马未来的合作起了一个好头，接下来，两国关系应有望在这个基础上更上层楼。

新马是唇齿相依的近邻，在双边合作上也存在各种有待开发的极大潜能。只要两国领导人能够夯实互信，立足于互惠互利，则合作前景无可限量。如目前正在顺利进行的新柔地铁工程，一旦竣工通车，肯定将为长堤两岸的往来注入前所未有的新动力。

此外，拟议中的新柔经济特区，更是一个雄心勃勃的项目。柔佛州政府建议，经济特区的覆盖区域包括整个依斯干达经济特区及边佳兰，涵盖六个地方政府辖区，分别是新山、依斯干达布蒂里、巴西古当、古来、笨珍和边佳兰，总面积3505平方公里。这个宏伟的计划如果能顺利逐步落实，也必将对新柔以至新马总体关系起到颠覆性的变化。如黄循财所言，如果两国可以针对推进经济特区做出良好规划，以及明确一致的政策，加上兴建中的新柔地铁，必定能够为两国和两国人民带来许多经济利益。

黄循财此行特别强调要与马国领导人建立互信关系，从历史角度看，这确实是很关键的合作因素。过去两国关系的起伏反复，都与此有关。一些双边课题之所以长期悬而未决，某种程度上也可说是与互信不足有关。在新马合作关系中，领导人的意愿向来起着关键性的作用。从黄循财和安华对外界发表的谈话中，我们可以感受到双方除了表达要解决这些问题的强烈意愿，他们的讲话也都释放出相当正面的信息。安华甚至表示希望通过友好处理分歧，向区域和全球展示好邻居相处的模式。因此，这次的会晤可视为两国新领导人延续过去的努力，推进双边关系发展的一个新起点。

新马之间还存在的几个课题包括空域、水供和海域划界，虽然有其复杂性，但并不是无法跨越的障碍。我国和印度尼西亚领导人就是基于互信和双赢的原则，在今年3月间圆满解决了有关调整雅加达飞航情报区和新加坡飞航情报区界限的协定、逃犯引渡条约，以及防务合作协定的问题。新马两国没有理由不能解决类似的双边课题。

李显龙原本希望能在交棒前解决这些问题，虽然未能如愿，但他在去年的非正式峰会上，已经与安华讨论好要怎么处理个别课题。黄循财透露，他与安华已针对这几个课题进行了“坦诚且富有成效”的讨论。他们也同意为两国官员制定战略方向，以推进讨论，并在今年的第11届新马领导人非正式峰会上总结进展。黄循财认为，即便不能在峰会举行前解决，只要可以消除一些分歧，并找出有待解决的关键事项，这仍是很好的结果。

新马两国在诸多领域都有诸多互补性，我国是金融中心和国际交通运输枢纽，马国则有富饶的土地和天然资源，世界地缘经济正在发生的重大变动，也为两国和其他亚细安国家带来新的合作发展契机，两国应该捉住这些历史机遇，充分发挥互补优势，争取双赢。经验告诉我们，双边合作不时会受到一些政治因素的干扰而出现波折，如已投下极大人力物力的新隆高铁，就因马国出现政治变故而胎死腹中。展望未来，相信这类因素的出现也难以完全避免，但有了领导人之间的默契和共识，我们应可对合作前景有乐观的期待。