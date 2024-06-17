社论：不可让攻击商船事件常态化

巴西班让码头船只相撞导致漏油，污染我国海域和沙滩事件，造成的破坏相当严重，除了环境污染，也可能带来潜在的人体危害，对海洋生物造成的伤害更是不在话下。

事件凸显本已非常繁忙的新加坡港口，由于近段时间以来，国际海事业为了规避也门胡塞武装组织的攻击，纷纷避开中东的红海，改走远很多的非洲南端好望角，因而必须在新加坡额外加油补给或进行卸载、转运等业务。根据国际海运界的分析，我国港口其实已经承载了近乎爆棚的业务。

导致海运界大失常的原因，是胡塞武装在去年以哈冲突之后，为了支持哈马斯和反击以色列，以国际正常商业航运为标的，展开攻击或扣押的武装行动。其中，去年底悬挂新加坡旗的马士基—杭州号集装箱船遭到胡塞武装的导弹袭击，胡塞武装还以快艇射击追截企图登船挟持，所幸在美国海军武装直升机介入下才保住人货平安，行动中击沉三艘胡塞快艇，击毙至少10人。就在上周，胡塞武装也宣称两艘准备航往以色列方向的货轮，违反他们的禁令而被攻击，正在沉没，其中一艘帕劳注册的货船处于从马来西亚载运木材前往意大利途中。

无论任何理由，类似的非法武装行动都与恐怖主义袭击无分别，必须受到国际社会严厉谴责，因为一旦常态化或持续不受打击，其他相互敌对的国家甚至武装力量可以用各种理由仿效，依靠本身武力在公海上为所欲为，这将严重破坏国际航行自由与秩序，进而对国际经贸与人命造成巨大威胁。

新加坡作为国际重要商港，这一次的撞船事件与拥挤是否有关，有待厘清。但事件显示，清理油污等各种危机处理能力，我们必须不断精益求精。

数十年来，我国已经发展出非常健全的港口营运模式，也在人力紧缺的情况下建立起高效的运作能力，包括软硬件设施与管理方面，这是我们长期荣登世界最佳港口的关键，也是尽管周边地区不乏其他港口的竞争，新加坡仍长期是国际航运业首选港口的原因。

根据国际海事媒体The Maritime Executive报道，我国今年头五个月处理的集装箱量同比增加近8%，码头使用率在5月份几乎达到90%，这是业内人士认为开始会导致效率下滑的拥挤程度。

导致过度拥挤的需求侧原因也和中美博弈有关，美国对中国的制裁与限制导致众多厂商急于进出货。船只在我国港口排队天数拉长。由于规避红海和中东地区，国际航运远走同样拥挤的好望角，回到亚洲的时间变得不确定，不仅混乱也严重推高了运费。

见微知著，战乱不只打击海事业，也迫使航空运输绕道，同样可能带来其他风险。新加坡海港拥挤的情况说明，国际地缘政治与军事冲突对国际贸易影响巨大。对于高度依赖进出口贸易的经济体，一直处于四分五裂的也门，仰赖伊朗支持的胡塞武装这类组织，如果能长期以武力扼守要津，恣意威胁勒索和攻击商船，必定导致国际海运业严重乱套，国际经济风险大涨，也势必冲击中东国家本身。

原本，国际社会和国际组织应该更积极介入国际航道被非法阻断的威胁，像打击海盗一样打击破坏者，畅通水道，维护航行自由，早日化解纷争。然而，眼下有实力维持国际秩序的主要大国纷纷阵营化，相互猜忌日益加深，导致这些有区域国家撑腰的武装组织，得以长期破坏正常商业运作，令人无奈。攻击商船这种危及经济与生存的情况不应持续，在施暴者被歼灭之前，国际社会应该持续谴责，避免其他拥武自重的势力群起效尤。