重新评估年长驾驶者的安全问题

近期涉及年长驾驶者的交通事故频频发生，引发了社会对年长者驾驶能力评估和安全管理的深思与讨论。关于年长驾驶者的管制问题，须要平衡公共安全和个人权利，通过更严格的体检和驾驶能力评估，相信能有效减少相关的交通事故，提升整体交通安全水平。

进入6月份，本地发生至少三起涉及年长驾驶者的交通事故。上周三，一名74岁女司机的轿车疑似失控冲上人行道，导致她受伤送院。在这之前的几天，一位89岁的老人载着90岁的友人去晨运，车子途中失控连撞三辆车后造成两人都受伤入院。在另一起车祸中，一名74岁女乘客丧命，驾驶者是她76岁的丈夫。

在人口迅速老龄化的社会，涉及年长驾驶者的交通事故日益增加， 这并不是新加坡独有的现象，相关管制问题的讨论一直都存在。例如在日本，一名84岁男子6月初在东京以北的埼玉县驾车撞上一群小学生，导致一名女生重伤，年长者是否应该继续驾驶的辩论，在日本舆论再次升温。

跟新加坡一样，日本和韩国都面对人口老龄化的问题，它们都在研究如何在平衡年长驾驶者的生活便利与公众安全之间，找到合适的政策和措施，这当中或许有一些值得新加坡参考。在日本，75岁及以上的驾驶者除了每三年得通过认知测试之外，还必须通过驾驶技术考试。在韩国，为鼓励年长驾驶者放弃驾驶，65岁及以上自愿放弃驾照的年长者，可获得10万韩元（约100新元）的购物券作为奖励，一些城市的奖励金额还加倍至20万韩元。

我国与其他国家的做法一致，没有对第三级及以下的驾照设年龄顶限，65岁以上的驾驶者只须每三年提交体检报告，证明仍适合驾驶即可。随着涉及年长驾驶者的交通事故增加，可能有必要增强这方面的管制。如今的驾车人士越来越没有耐性，加上行人和驾驶者都容易被手机分心，面对这些鲁莽的公路使用者，驾驶者的反应必须更敏捷，因此除了眼力和健康检测之外，或许也应该让年长驾驶者接受反应测试。我国可考虑为不同年龄段的年长驾驶者，设下不同的评估标准，将做测试的间隔缩短到一或两年，并参考日本的做法，在允许年长者更新驾照之前鉴定他们的驾驶技术。

对一些年长者来说，驾驶是他们的生计，商业驾驶有别于普通驾驶，长时间连续驾驶对体力要求更高。本地职业驾驶执照年龄限制是75岁，根据在2022年披露的新加坡医药协会的数据，70岁至74岁的德士和私召车司机发生事故的可能性，比60岁以下的同行高出五六倍。因此在更新相关职业驾驶执照时，应该采取更严格的标准。

一些人建议设驾驶者年龄顶限，但这是行不通的，因为身体和精神状况因人而异，不可一概而论。除了更严格的评估，另一个积极的做法是鼓励年长者在不必要的情况下不要独自开车。新加坡的交通方便，就算不开车，出行也不会太麻烦，掌握智能手机的运用以后，随时都能召车出门，也可通过手机查看巴士班表，无须在巴士车站浪费时间。

人到暮年仍可开车到处玩，是自立和自由的象征，对于改善年长者的心理健康有一定的帮助。然而，随着年龄增长，在公路上发生碰撞的风险比年轻人更高，事故后果也可能更严重。对于习惯开车的年长者来说，开车已经成为一种生活方式甚至是身份认同，要改变的确有一定的挑战，但基于公共安全考量，人们可以逐步减少开车次数，再慢慢过渡到不再开车，以减缓对生活造成的巨大冲击。