社论：应对新时代社会治理新挑战

时隔八年，新中社会治理高层论坛恢复举行，意义重大，因为世界形势和各国的社会情况已发生很大的变化，给社会治理带来诸多新挑战。与其他国家一样，新中都有各自特殊的问题要解决，在这方面肯定有很多可以互相参照和借鉴的地方。本届（第四届）论坛的主题是“建设社会治理共同体”（Governance for Social Harmony），重点在维持社会的和谐，由我国国务资政兼国家安全统筹部长张志贤和中共政治局委员、中央政法委书记陈文清共同主持。

新中两国体量悬殊，政治制度也不同，但社会治理目标应该是一致的，那就是要达致和谐与稳定。至于如何实现目标，双方由于社会环境和条件各异，特别是新加坡是个多元种族、语言和宗教并存的社会，在做法和想法上肯定也有所不同。这也是彼此可以互相切磋、交流和借鉴的地方。

张志贤在主旨演讲中着重阐述新加坡建设社会和谐之道，在于让人人有机会，人人有份（Everyone has a stake ）。社会治理的指导原则，是让每个人都能和新加坡成功息息相关。如果每位公民都知道他能公平分享新加坡进步的好处，他就会致力于协助新加坡取得进步。具体的做法是实行多元种族主义，平等对待各族，推行劳资政三方协作，以及居者有其屋和社区和谐。陈文清则强调，要推进社会协同，形成“人人有责、人人尽责、人人享有”的共同治理格局。

张志贤也指出，社会不断在变化，因此在做法上必须与时俱进。新加坡下个阶段的发展会带来新的挑战，人们会有更多元的看法，更高的期望，因此，总理黄循财推动新加坡携手前进运动，旨在与民缔造新的社会契约。这表明要落实人人有份的理念，除了确保公民能分享国家进步的果实，也必须让他们对于国家未来的想法，有机会表达出来并得到聆听。这种被尊重的感觉，有利于培养集体身份认同感。

经验说明，社会变动不居，达到社会和谐的做法也必须与时俱进，因应新的变化和挑战。就以种族和谐而论，当今世界局势动荡不安，加上互联网和社交媒体的推波助澜，就带来新的风险。例如当下横行的网络诈骗，就削弱了人们的基本互信，甚而产生对公共机构质疑的心理，严重威胁社会和谐稳定，必须予以打击。政府对于任何影响社会和谐稳定的因素，能及时有效处理，才能维护民众对公权力的信心。

但社会的稳定和谐不仅是政府的责任，也不是政府所能单独承担的，公民的责任感同样关键。此外，社会稳定和谐的秩序必须建立在公平的法治以及良善风俗之上。因此，人们主动让渡部分自由，作为获得集体安定感的代价，必须是基本的共识。毕竟现代社会运行的原则，主要还离不开“被治者的同意”，因此得不时就存在争议的公共课题，进行理性的讨论，避免“多数暴政”导致的一言堂现象，凝聚最大公约数，来强化集体认同感。

毫无疑问，每个社会要维持和谐，都必须遵循一定的原则，但也必须在这个基础上因时制宜，因地制宜。就新加坡的经验来说，维持种族和谐是社会和谐的一大基石，但面对社会的变迁，以及各种外来因素的冲击，具体方法上不可能一成不变。世界局势的改变就形成了各种可能破坏我国种族与宗教和谐的新因素。政府因此正在拟订新的《维持种族和谐法案》。法案将列出保障措施，防止外国势力通过任何种族组织发挥影响力，破坏我国的种族关系。

当然，种族和谐只是社会和谐的一个面向，社会和谐的达成，必须建立在更广阔厚实的基础上，也即公民对国家的归属感和认同感。这对任何政府而言都是持久的重大挑战，也是永无止境的社会大工程。新中两国国情固然不同，但必可从不断相互参照和借鉴中获益。