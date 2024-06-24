社论：提升公共艺术讨论品质

桥南路一条小路转角处的红头巾女子壁画，近日引发社会诸多议论。在这大幅壁画中，一名年轻的红头巾女子坐在木椅子上休息，右手指缝间叼着一根香烟，疲惫的双眼侧看前方，下垂的左手指间轻扣一张平安符。根据条例，壁画所在的受保留店屋，外墙须事先申请才可作画，但店屋管理单位和委托作画的业主在绘画进行中途，才了解到必须申请许可，在提出申请后，市区重建局认为这一未授权的画作中，抽烟形象不符合我国反吸烟政策，仍在重新评估画作的去留。

事件引起关注，起因是网上舆论对这幅名为“歇息中的红头巾”画像的激烈争辩，批评者认为具有“冒犯性”，包括年轻吸烟的女子“看起来”像妓女，不符合典型的红头巾形象，也有在公共场所鼓吹吸烟的疑虑；支持者认为艺术作品反映创作者对历史的诠释和想象，未必要严格复制历史，应该有更大的创作自由，也不该基于极少数人的批评就否定画作。

连日来，许多人前往现场一窥究竟，网络上意见纷纭。一些艺术界人士，包括在市区有许多公共壁画的叶耀宗都表达了不觉得冒犯的意思，但认为受冒犯的一些公众不这么认为。针对公共艺术与公共空间的这场议论，如果能有助于提升大众对本地艺术课题的理解与认知水平，以及艺术作品在公共领域的属性等课题，毋宁是一件难得的好事。

事件中，三方面各有立场。政府监管单位在发现此画作工程之后，必须根据条例办事，提出可能违例的部分与修改的建议；在艺术创作者方面，对创作思维保持开放、试探边界与发挥想象是他们的本分；而当作品呈现在公众面前，引来各种直观的反应和评价，就须要创作者去面对。这整个过程，难免也会成为一个公共议题。

本地公共空间的艺术作品近年在有计划的松绑下，越来越成为城市的重要风景，从雕塑到大型壁画，都吸引本地人和旅客驻足猎影，丰富了城市面貌。公共艺术在很多国家都是城市重要景观，无论是反映历史或传达理念，都是人们了解一个城市的途径之一，在过程中，优秀作品无不成为城市地标，旅人必到之地，鱼尾狮便是一例。除了发挥旅游业功能，公共艺术其实更兼具艺术与教育功能，对本地社会而言，应该鼓励艺术的开放性，传达城市的多元与包容，而非保守和一成不变。

以此一事例来说，不少论者认为，红头巾不必只有辛苦而老朽的刻板形象，毕竟她们都是走过青春的女子，反之本地多的是老年红头巾的雕像。旅居本地多年的美国籍创作者肖恩称自己细看了大量红头巾的照片和影片，在思维上或许更乐于探索不同的形象。

然而，本地有不少规范公共空间的条例，艺术创作者不能免于规范，包括许可证的申请等，而涉及创作内容的部分，则也是创新精神与社会接受程度的博弈。事实上，一些监管条例也是在社会意见平衡下制定的结果。因此，社会大众对待公共艺术抱持什么态度，愿意给予多少包容，不仅涉及整体的社会鉴赏水平，也与创作者的艺术造诣相关，它考验本地社会的艺术素养和评论水平。

艺术创作本来就不是非黑即白，在这过程中，我们如果不任由网络的片言只语或带着有色眼镜的谩骂发酵，乃至左右最终结果，而是有更多人愿意从专业领域或较深刻的分析出发，提供比较有深度的评论与辩论，一定更有助于提升一般民众的人文涵养，也让创作者在创新的同时更了解社会观感的深层根源，不负一场舆论热闹。

尊重条例是我国社会治理成功的关键，但条例不是僵化的，面向大众的公共艺术创作，在公共空间中展示，更可能涉及公共议题，更多评论也来自层次不一的普罗人群，这是创作者必须尊重的现实环境。此外，艺术作品的价值高低，与它是否应该面向大众展示，是两个不同的问题，可以不用混为一谈。

遵从条例并寻求创意的突破是创作者的责任；如何营造较为宽松的条例环境，是立法者与创作者的共同任务。而最终，新加坡要有多宽松的艺术创作空间，必须是整体社会的共识，这是一个讨论的过程。不论结局如何，讨论的质量将体现社会的成熟度。过程中，不以轻狂语言打击不同意见，则是进步的表现，也是文明的要求。