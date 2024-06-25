社论：打击网络犯罪刻不容缓

根据去年7月通过的《网络犯罪危害法令》，当局于昨天落实网络通信服务守则，以及电子商务服务守则，要求主要服务商加强尽责义务，打击日益猖獗的诈骗和恶意网络活动，保护公众安全。这显然是很有必要的，毕竟网络诈骗犯罪越来越严重，受害者不只遭受金钱损失，在情感和心理上也会受影响。法令的通过，让改善措施有了强制力，所以应当能比之前看到效果。网络虚拟世界已经深入人们的日常生活，不应该成为法外之地。

当局上周末公布的两大守则，分别针对两类网络服务商。通信服务商如脸书、微信、WhatsApp、Instagram和Telegram等，必须主动侦测平台上的可疑活动，在发现后立即通报当局并服从执法机构的指示；服务商须验证用户真实身份，过滤假用户或网络机器人程序，包括要求用户使用强有力的登录验证功能；服务商也须提交年度尽责报告。电子商务服务商如脸书市场、脸书广告、脸书专页和旋转拍卖等，同样须满足上述三项要求，同时还要按照政府公布的记录，核查平台上广告商的身份，并且强化付款机制以保护消费者权益。

这些合规要求必然增加网络服务商的营运成本，但从确保社会文明秩序的角度审视，这些成本微不足道，而且很有必要。在当下，几乎没有什么人不会与网络服务商打交道，因为它们的平台极大地促进生活便利。这就意味这些电子服务商有更大的社会责任必须承担，来确保自身平台不遭诈骗团伙滥用，保障消费者安全。此前或是个别平台在本地市场近乎垄断的地位，对于社会舆论要求强化安全措施的呼声，显得置若罔闻或在落实上不如人意。因此，公权力的介入能促进它们配合。

法令让守则具有强制力，网络服务商若不遵守守则，或不在指定时间内，按当局指令做出改正，罪成可罚100万元。当局还可以发出实施指令，具体要求服务商落实特定的系统、流程或措施。这或许违背自由市场“无形之手”经济理论，但网络竞争赢者全拿，垄断的情况普遍，已经不是教科书定义的自由市场。另一方面，从保障公共善的要求出发，避免三不管的公地悲剧出现，使得政府顺从民意，立法管治网络服务商，具有充分的正当性。

相信法令和守则都有助于改善网络交易环境，逐渐恢复公众信心。根据内政部数据，自法令生效以来，当局已经成功阻断超过1万3000个网络犯罪内容活动，包括欺诈案。服务商须意识到，法令强制的合规要求最终符合它们的利益。因为一旦消费者基本信心瓦解，就如越来越多消费者，特别是年长人士，因为担心网络诈骗，而对数码产品避之唯恐不及，服务商的利益因而会受影响。

日益严重的网上诈骗威胁，不但破坏数码化的进程和形象，更削弱社会互信与良善风俗，必须尽早且有效地予以整治。在这个意义上，两份守则的颁布是好的开始。但这也仅是开始。各方虽然对效果有所期待，但还是须不时评估进展。被指定的网络通信服务商须在今年12月31日，履行前述三项要求。对电子商务服务商的额外要求，如审查广告商，改进付款方式等暂不实施，留待明年再评估。此外，若其他平台的本地使用者增多，或许也须纳入守则管理。

公众自身的警觉心仍然是关键，在使用平台时若发现异常，应立即举报。有了法令的支撑，相信今后的举报，应能得到服务商的重视而起到应有作用。维护网络安全是所有人的责任，服务商在利润成本等考量之外，更必须意识到网络安全符合自身长远利益。网络安全是新加坡要成为智慧国的先决条件，所以必须从国策的高度对待。只要保障基本的安全环境，未来的发展潜能必然是无穷的。