社论：美国民主党陷入政治危机

美国总统拜登在首场选举辩论电视直播上表现失常，引发美国舆论和民主党内的激烈议论。拜登在辩论时显得口齿不清，偶尔甚至不知所云，让很多人怀疑年岁已大的他已有老人失智症状。许多民主党支持者和中间选民对此大感震惊，觉得拜登不适合继续执政四年，党内外要求他以大局为重退选的呼声陆续出现。但距离11月的总统大选投票日时间不多，阵前换将不仅兵家大忌，民主党还得面对众多党内选举程序和法律的障碍。非但民主党如今深陷政治危机，世界各国恐怕也对白宫主人的神志健全感到狐疑不定。

白宫关于81岁拜登的认知健康状况，此前一直讳莫如深。在社交媒体上，拜登在辩论前的众多国内外不同场合，都出现过答非所问甚至不知所措的呆滞镜头。78岁的对手特朗普因而反复发出挑战，要求拜登接受体检。但白宫和主流媒体一再指责对手恶意中伤，强调拜登神志敏锐。辩论会直播却赤裸裸地让美国选民见证他年老体衰，反应迟钝的事实。辩论后最新公布的民调显示，72%选民认为拜登缺乏足够认知能力肩负总统重任，对民主党无疑是沉重一击，全党一时陷入群龙无首的危机状态。

亲民主党的左派媒体如《纽约时报》等，已经用社论的高规格公开要求拜登退选。社媒上许多小道消息也盛传党内出现逼宫声浪。但一来民主党如今台面上缺乏众望所归的替代人选，几名被点名的州长潜在人选都不愿意表态，副总统哈里斯则不得人心；二来拜登已经取得党内初选资格，临时换将会面对众多党内民主和法律程序的障碍，难度不小。此外，对拜登影响最大的第一夫人吉尔，至今仍拒绝让拜登退选，党内大老如前总统奥巴马等还在公开支持拜登，增加党内换将的困难。

在民主党之外，美国舆论最大的争议是，拜登所表现的认知健康问题，到底被隐瞒了多久？当下在幕后真正治理美国的三军统帅到底是谁？美国的民主是否出现问责空白？这就隐约涉及政治责任和伦理的宪政问题了。拜登的心智健康还牵扯出另一个关键疑问：美国民主机制的自我修复能力。乐观派时常提醒，万勿怀疑美国政治强大的纠错能力。但白宫主人的心智健康，加上目前角逐总统大位的两人均属高龄，美国政治“蜀中无大将”的窘境，是今年美国选民再无法回避的挑战。

美国民主政治品质的堕落，也在这场电视辩论里暴露无遗。拜登与特朗普在辩论全程丝毫没有展现君子风度，辩论前后没有握手，也不正眼看对手，一副不共戴天的态势；而且辩论缺乏实质政策交锋，多次使用粗言鄙语，望之不似人君。特朗普不改夸夸其谈，自吹自擂的作风。拜登在辩论后也被有线电视新闻网（CNN）查证有不少不实之词，就差没指他撒谎，包括宣称任内没有任何美军丧命。共和党籍众议院议长约翰逊为此召开记者会，逐一念出因拜登仓皇撤离阿富汗时牺牲的13名美国士兵的名字。

总统选举电视辩论的另一个直接后果，是极大地提高了特朗普二进宫的概率。CNN的即时民调发现，67%受访者认为特朗普更适合担任总统，比辩论前的55%增加12个百分点；只有33%认为拜登适任。左倾民调机构“为进步之数据”调查发现，八成美国人观看或阅读辩论报道，62%认为特朗普胜出，关键是有高达68%的中间选民这么认为。这意味着特朗普第二任期的可能性越来越大，美国的国内外政策或将发生重大改变。美国的盟友和对手因而都必须做好相应准备，国际局势也因此难免发生重大变化。

作为世界头号强国，美国总统的认知健康无疑影响深远，特别是方兴未艾的俄乌战争、以哈冲突，乃至极可能爆发的以色列—真主党战争，以及南中国海危机，都可能因为各方对美国总统健康的判断而出现新变数和动能，如不能排除个别势力或认为这场美国政治危机机不可失，决定铤而走险，导致更大的地缘政治动荡。因此，美国民主党的政治危机，对外牵动深广。华盛顿责无旁贷，必须尽快稳定人心，把各方误判的风险降到最低。