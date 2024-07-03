社论：高效支付系统须防恐怖融资

新加坡、马来西亚、菲律宾和泰国的中央银行，联合国际清算银行（BIS）星期一（7月1日）宣布，单一跨境网络计划Project Nexus迈入第四阶段，各国即时支付系统的无缝连接又迈进一步。随着印度也加入这项计划的第四阶段，本地居民有望在两年后通过PayNow，以更低收费跨境即时汇款到这四个国家，下来预料还有更多国家加入这个由国际清算银行启动的计划。

金融科技快速发展无疑为人们带来更多便利，但也让不法分子有机会规避传统金融系统监管。内政部、财政部和新加坡金融管理局同样在星期一发布的更新版《恐怖主义融资全国风险评估》报告，就将近年来兴起的跨境快速支付系统，以及外国在线众筹活动，列为可能被恐怖分子利用的新融资渠道。

快速支付大大提高侦查洗黑钱等非法活动的难度，因为交易在几毫秒内完成，犯罪分子利用这些系统的速度，通过不同国际银行户头快速将资金转移，有效地掩盖资金来源，令支付服务供应商在侦查资金活动时面对巨大挑战。传统上，金融机构需要三五天才能完成交易清算，最短也要一夜时间，这为监控和侦查可疑活动留出一定的时间窗口。然而，在快速支付的情况下，这个窗口缩短到几毫秒，使得传统监控方法变得无效。

尽管快速支付存在金融犯罪风险，但它有巨大的经济和社会价值，可满足个人和企业对便捷和效率的需求，是一股不可逆转的趋势。它大大降低跨境付款的成本，不仅让消费者和商家获益，更可推动区域贸易与投资。新加坡作为全球金融中心与国际贸易枢纽，在为跨境快速支付系统发展尽一分力的同时，也要慎防它沦为恐怖分子的融资渠道。唯有不断优化和加强监管，利用人工智能等创新技术实现更快、更高效的检测，才能平衡风险和利益。

恐怖分子除了利用社交媒体宣传恐怖主义之外，也利用这些平台发起众筹活动。在线众筹结合了跨境快速支付系统，为恐怖组织提供更大的集资便利。根据风险报告，2022年有一名来自孟加拉的客工，通过在线众筹平台捐款给叙利亚恐怖组织而被定罪。2016年到2024年5月期间，有13人因涉及恐怖主义融资受制裁，他们在转移资金时利用的是传统渠道。由于新加坡的互联网与银行服务渗透率高，通过银行应用、电子钱包或QR码扫描进行跨境付款越来越普遍，因此须要特别防范这些新兴支付方式成为恐怖组织融资工具，毕竟这关系到新加坡多年累积的国际金融名誉。

另一方面，与上一次在2020年发布的报告相比，数码付款代币服务商的风险评级，从中低提升至中高。这一变化突显了数码货币在恐怖主义融资扮演的角色日益重要。数码货币的匿名和跨境特性，使它成为恐怖分子偏爱的工具。为进一步加强监控，金管局已从今年4月开始，扩大对付款服务活动的管制，包括要求数码付款代币服务商遵循反洗黑钱和打击恐怖主义融资的措施，所涉及的跨境转账服务也将受管制，不论款项是否在新加坡接收。

2020年至今尚未有利用跨境快速支付系统支援恐怖主义组织的案件，也没有强有力证据显示本地区有广泛使用数码支付代币，进行恐怖主义融资的现象，然而这并不代表没有发生。虽然新加坡在应对恐怖主义融资方面已有全面布局，但仍须高度警惕，包括培训足够的相关人才侦查金融网络的资金活动，不让新加坡从金融中心沦为恐怖主义融资中心。