社论：警惕深伪技术闯入政治领域

上个星期，国务资政李显龙通过脸书发文说，有人使用深度伪造技术制作视频，伪造他评论国际关系、外国领导人和其他课题。他指出，这些深伪视频的动机可能同商业利益无关，但恶意意图是显而易见的。背后的人想让这些观点看起来是他或新加坡政府所支持的。他形容，“这是危险的，可能损害新加坡的国家利益”。

在这之前，有部长及国会议员的脸部图像遭移花接木，叠加在淫秽照片上。受害者包括外交部长维文、议员陈有明及谢秉辉。陈有明在脸书发布视频，以反话意有所指地说：“我不想猜测主谋是谁，也不想猜测他们是在新加坡还是在国外。我也不想猜测他们为什么会在目前这个新加坡非常重要的时刻做出这样的事情。”

深伪技术的移花接木伎俩，早已有之。但随着人工智能（AI）的迅速发展，深伪技术制作冒充名人的假视频，越来越逼真，让人难以识别。假视频的制作成本低，传播快，沦为诈骗团伙行骗的工具。就有不法分子假冒名人如李显龙与黄循财总理，推销 “包赚”的投资产品或交易平台，骗取钱财。

值得关注的是，深伪技术正悄悄地闯入我国的政治领域。我国大选在即，相信在社交媒体将会出现更多的假视频。外国的经验显示，在大选期间的假新闻或假视频，有些是来自国内外的利益集团；有些是恶搞寻开心或争取网民眼球。他们的目的不在求财，而是试图发挥政治的影响力或捞取政治利益。

我国是个多元种族、多元文化及多元宗教的社会，存在许多潜在的裂痕。种族或宗教是高度情绪性的课题，虚假信息或恶搞可能引发族群的冲突，一发不可收拾。常言道，星星之火，足以燎原。在网络时代，信息传播即快且广，假信息造成的破坏更大。

另一方面，多元社会的文化与宗教认同差异，也可能使我国成为外国利益集团发布虚假信息的软目标。内政兼律政部长尚穆根日前引述通讯及新闻部的民意调查指出，不同族群对俄乌冲突以及以哈冲突的看法不同，而这些差异可能被煽动，导致族群内部的冲突。

AI的发展不可逆转，深伪技术闯入政治领域势不可挡。深伪技术已逐渐在许多国家成为政治宣传的强大载体。与抵御网络诈骗一样，国人有必要提高数码素养水平，分辨视频的真伪，避免转发假信息或恶搞政治人物的视频。这不仅是保护自己免于受骗，也有助于提高我国的政治水平以及国家治理。

美国一家身份识别公司最近调查英国、美国、新加坡以及墨西哥四国的消费者对深伪技术的看法发现，新加坡消费者最不满意政府目前对AI的监管，但相信政府有监管AI的能力比率，也是四国中最高的。此外，有超过77%的新加坡消费者认为，自己有能力识别深伪技术，是参与调查国家里信心最高的一个。

假信息及深伪视频闯入政治领域造成的破坏，远比牟取钱财利益的诈骗来得严重。除了呼吁公众保持警惕，有关当局有必要加强AI的监管，倾全力遏制深伪视频的泛滥，并打击幕后捞取政治利益的制作者。

我国在AI的发展上走在前沿，受深伪技术的冲击风险也更大。但AI的发展赋予我国更高超的技术实力，减少深伪技术闯入政治领域所可能造成的破坏。