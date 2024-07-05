社论：承认巴勒斯坦国的门槛在哪？

7月2日，外交部长维文医生在国会回答了一个重要问题：承认巴勒斯坦为独立国家的门槛在哪？换言之，必须满足哪些条件，新加坡才会承认巴勒斯坦为独立国家。

维文强调的一点是：各国在做出决定时都必须考虑，是否存在一个有效的政府或领导人，能代表所有巴勒斯坦人，至少能有效管控西岸地区和加沙地带，并且有民意基础和权力能代表巴勒斯坦人和以色列人谈判。

这些问题目前均属未知，因此，新加坡承认巴勒斯坦国的时间点也只能是不确定。不过，在这次回应中，维文也做了一个重要的政治表态，即新加坡准备原则上承认巴勒斯坦为独立国家。这表示新加坡是站在国际舆论一边的。巴勒斯坦在今年4月2日要求联合国重新考虑它的成员国资格申请，但安理会在4月18日的表决中，因常任理事国美国否决，无法支持有关申请。5月，联合国召开特别大会，要求安理会重新考虑巴勒斯坦的申请，新加坡投票支持这一决议草案。

维文说，此举意味着新加坡准备原则上承认巴勒斯坦为独立国家。但他也补充说，我们会在适当的时候这么做。言下之意，目前并不是适当的时机。但这次的表态说明，政府意识到，国际舆论已经发生重大的变化，国际社会能够也必须协力扭转目前看来几乎无望的情况，使之回到朝两国方案的目标前进。新加坡本身的态度固然无足轻重，但国际社会的集体力量却不容忽视。

从维文的回答看，要跨过门槛可谓困难重重，所需的条件目前都不具足。巴勒斯坦民族权力机构既无法管辖加沙地带，加沙的战火也停息无期，直接管控加沙和以色列作战的是哈马斯。在这种情况下，承认巴勒斯坦国确实存在现实的问题，因为巴勒斯坦存在两个政府，而哈马斯虽获得多数巴勒斯坦人的支持，却也是大多数国家所不能接受的。

巴勒斯坦要如何解决哈马斯问题，以便能代表所有巴人和以色列谈判，固然是巴人必须设法处理的家事，但就目前的情况来说，国际社会可以协力促使以哈达致停火，避免人道主义灾难持续恶化。毋庸讳言，要达致停火，必须兼有以哈双方的共同意愿。以色列显然没有这个意愿，背后还有能在联合国安理会行使否决权的美国。国际社会越来越强大的舆论压力，最终是否能使以哈实现停火，目前还难以断言。但我们相信，以哈双方都不能完全置国际压力于不顾。

加沙地带如今已几乎沦为一片废墟，而国际社会却显得很无力。原因之一，是以色列的极右派不仅反对两国方案，还有把加沙置于军事控制，在西岸继续扩大占领地和实施隔离政策的意图，这是国际社会不能纵容却也感到无奈的。目前已有143国承认巴勒斯坦国，几乎所有国家也都赞同两国方案，国际社会必须展示更大决心，并在这个基础上促成加沙停火，加大人道主义援助，同时为之提供维和部队。

与此同时，国际社会也应效仿新加坡的积极做法，不只是夸夸其谈或空等待，而是通过实际的行动，帮助巴勒斯坦民族权力机构积蓄执政能力。新加坡自2013年起，通过加强技术援助配套（Enhanced Technical Assistance Package，简称ETAP），协助巴勒斯坦民族权力机构增强能力，为最终的建国做准备。配套为巴勒斯坦人员提供赞助，到我国参与研究访问，以及参加新加坡合作计划（Singapore Cooperation Programme）下的能力培训课程。配套也为有潜能的巴勒斯坦权力机构人员提供奖学金，让他们在新加坡大学修读研究生课程。更多的国家应该以这样的实际行动帮助巴国。当然，我们也期望巴勒斯坦人能尽快团结一致，自强不息，决心摆脱悲惨的命运。