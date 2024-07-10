社论：保护儿童网安主要责任在平台

儿童的网络安全问题引起社会越来越多关注，通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明上周五（7月5日）宣布，将推出应用商店行为准则（Code for App Distribution Services），以确保儿童无法下载不适合他们的应用，创造更安全的网络空间。虽然没有进一步说明具体的年龄认证方式，以及在何时推出，但这个决定无疑朝正确方向迈进了一步。

为了应对儿童网络安全问题，一些国家实施年龄限制，但效果并不理想，因为用户年龄的验证存在漏洞，一些儿童通过提供虚假信息或利用他人的户头规避限制。例如韩国在2011年禁止16岁以下儿童在午夜后访问游戏网站，很多儿童利用父母名义注册的账户绕过限制。这个禁令最终在10年后废除，凸显了执行上的难度。

目前的趋势似乎是把管制的目标转向科技公司。欧盟《数据服务法》今年2月全面落实，加强对儿童的网络安全保护，禁止如脸书、Instagram、TikTok等平台针对儿童发布个性化广告。澳大利亚电子安全委员会也在上周要求网络行业在10月3日之前，制定详细规则以防止儿童在网上接触不当内容。

30年前互联网刚兴起时，如何让未成年的孩子免受不良信息荼毒，已是社会关注的课题。当时，互联网主要通过台式电脑连接，家长相对容易控制孩子的上网行为。随着科技迅猛发展，互联网从固定设备转移到移动设备，智能手机和平板电脑普及，让孩子随时轻松下载各种应用，当中可能包含不适合儿童的内容。

早期对儿童接触互联网的最大担忧是色情内容，如今，暴力、虐待、赌博、恐怖主义等内容也对儿童构成严重威胁。特别是社交媒体的兴起，儿童不再只是单向接触不良信息，还可与他人互动。由于认知和判断能力尚未完全发展，他们更容易被洗脑，因此带来新的挑战和风险。

社媒对儿童造成的负面影响不仅限于不良内容，还包括网络霸凌、虚假信息，以及对社交认可的过度依赖。这些问题对儿童的心理健康造成深远的影响，增加焦虑、抑郁等心理问题的风险。更严重的是，他们可能不慎暴露个人信息而成为恋童癖者的猎物，或为求认同而参与一些自残的危险社媒游戏。

虽然立法监管并不能完全解决问题，执行起来也面临许多挑战，但这并不意味着可以置之不理。政府必须向平台商家、应用商店表明我国在保护儿童网络安全方面的立场，在执行时可参考我国禁止未成年者购买烟酒的做法，除了处罚违例者，也对提供烟酒的商家追究责任。

政府、科技公司和家庭必须共同努力，才能在这个数码化的世界保护儿童的安全。家长须要教育孩子如何正确使用互联网，设定合理的上网时间，并积极参与孩子的网络生活。然而，社会也不能在问题出现时将所有责任都归咎家长。虽然家长可以通过设置手机限制来管理孩子的上网行为，但孩子往往比父母更熟悉手机操作，知道如何绕过这些限制。

单靠任何一方，都不太可能为儿童创造更安全的网络环境。科技公司的责任尤为重要。尽管许多平台声称致力于保护儿童，但在实际操作中，却往往优先考虑增加流量和用户滞留时长，保护儿童不是它们的业务范畴。煽动性和暴力性的内容能吸引更多眼球，带动广告收入，常常被有意或无意地保留在平台上。监管机构被动地要求平台删除有害内容并不足够，还必须通过严格的法规和措施，强制这些公司采取有效的行动。