社论：勿让黄牛与诈骗坏了盛事经济

随着我国加大力度发展盛事经济，黄牛高价倒卖演唱会门票以及诈骗团伙兜售假门票的现象愈加猖獗。今年首五个月，新加坡消费者协会接获65起涉及黄牛炒卖门票的投诉，比2023年全年的18起大幅度增加。另一方面，警方的数据显示，今年1月1日至3月12日，至少有1551人陷入假门票的骗局，损失金额至少达73万7000元。

黄牛使用多个网络账号或机器人程序抢票，导致或加剧门票的供需失衡。他们以高价倒卖，牟取暴利。据报道，今年3月份美国歌坛天后泰勒丝在新加坡举行的演唱会，原价300元的门票，在网上以1500元转售；5月，冰岛爵士歌手林冰的演唱会门票10分钟内售罄，原价98元的门票，在网上以500元转售。

不少粉丝在一票难求的情况下，向未经授权的卖家购票，结果误入骗徒圈套。《联合早报》日前报道，有骗子出示假的马来西亚身份证，在网上兜售假的“实名”电子票。台湾乐队告五人在我国6月的演唱会，就有至少15人跌入这个骗局。

黄牛与诈骗团伙不仅使粉丝蒙受钱财损失与心灵创伤，也影响新加坡的声誉以及盛事经济的发展。我国成功获得泰勒丝在东南亚演出的独家主办权后，周边国家与地区都异口同声表明，要大力推动盛事经济，因此竞争会越来越激烈。新加坡在地理位置、基础建设以及联通性固然具有优势，但不能让黄牛与诈骗团伙削弱这方面的竞争力。

反诈骗指挥中心助理局长叶葛心副助理警监在今年3月受访时指出，在泰勒丝演唱会后，新加坡将主办更多演唱会。她担心，演唱会门票的相关骗案将增加，骗子将利用大型演唱会大赚一笔。

她说，每当有大型演唱会时，就有人大量扫购门票，并以高价转售。有些使用机器人程序快速围购门票后倒卖。然而，目前尚未有一个全面对付演唱会门票骗案的方法。她认为，应立法管制黄牛活动。

消协也认为，黄牛炒票猖獗，政府应仿效他国立法管制。消协中央委员会委员兼教育小组组长伍修宏说，日本禁止牟利的门票转售，澳大利亚则规定门票转售价不得超过原价的10%，转售广告也须注明原价，美国则禁止使用机器人或其他软件抢票。

消协在6月成立委员会，探讨处理黄牛活动的可行方案，并将向政府建议立法遏制门票的倒卖行为。在这方面，台湾的经验可作为参考。

在冠病疫情之后，台湾主办不少表演活动，黄牛也随之增加。韩国一支女子艺人组合在高雄举行的演唱会，每张黄牛票炒作到40万元新台币（相当于1万6000多新元），引发关注。随后，台湾立法院通过法令，对倒卖门票牟利者，按门票张数，施以门票定价的10倍至50倍罚款。此外，以虚伪数据或其他不正当方式，利用电脑或其他相关设备抢票者，处以最高监禁三年，或最高罚款300万元新台币（约12万4000新元），或两者兼施。在这法令下，高价倒卖以及通过不正当方式抢票者，都被认定为黄牛。

立法是否能有效阻止黄牛与假门票的现象，有待观察。当商品供不应求时，囤积居奇以及倒卖的现象就会出现，价格也随之上涨。这加剧供应紧张的情况，导致潜在买方以高价抢购。买方愿者上钩，进一步激励倒卖的行为。有经济学者认为，这是价格发现的过程，直到供需回到均衡点为止。

即便如此，通过不正当方式抢票以及高价倒卖牟取暴利的行为，扭曲了门票市场的正常运作。它人为地加剧供需的失衡，不仅推高价格，也助长诈骗行为。在一票难求的情况下，假门票问题就跟着浮现。

要遏制黄牛与诈骗团伙的猖獗行为，有赖于多方合作，打造一个健全的生态系统。执法当局、演唱会主办团体、售票公司、艺人以及粉丝，都是这个生态系统的利益共同体。他们应想方设法，切断黄牛与诈骗团伙的财路，以确保门票市场正常运作。这将有助于提高新加坡在盛事经济发展的竞争力。