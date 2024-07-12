社论：公共服务须有饱满的使命感

更新 /
更新 / 2024年7月12日 7:09 AM
发布 /
发布 / 2024年7月12日 5:00 AM
主管公共服务的教育部长陈振声在7月10日举行的公共服务周开幕仪式上宣布了好几项改善公务员福利的措施。（档案照片）
主管公共服务的教育部长陈振声在7月10日举行的公共服务周开幕仪式上宣布了好几项改善公务员福利的措施。（档案照片）

字体大小:

在7月10日举行的公共服务周开幕仪式上，主管公共服务的教育部长陈振声致辞时，宣布了好几项改善公务员福利的措施，包括：今年10月起，符合条件的公务员每年可获得500元津贴，用于个人发展和身心健康；公共服务人员的医疗和牙科津贴，明年起每年120元增至250元；从明年7月1日起，公务员退休年龄从现在的63岁延至64岁，重新雇佣年龄上限则从68岁调至69岁，比全国早一年实行。

不过，陈振声的讲话也向全体公务员传达了很重要的信息，那就是，新加坡公共服务要继续取得成功，必须确保不会失去使命感、价值观和应有的魄力（gumption）。

我国的公共服务向来以廉洁和高效著称，配合廉能的政治领导团队，可谓相得益彰。两者的密切配合，缔造出独具新加坡特色的治理模式。包括公共服务在内的政府，是新加坡成功的关键因素。优秀的政治团队和高素质的公务员团队，共同体现了政府整体强大的执政和施政能力，政府也因政绩斐然，赢得人民的高度信任。这一善治的事实，挑战且颠覆西方主流政治理论，认为小政府、大社会才符合现代民主要义。

这一路来的成功，正因为政治和公共服务团队都充满要让新加坡成功的使命感，服膺举贤尚功，廉洁自守的价值观，以及勇于克服万难，永不言败的无畏精神。公共服务要继续成功，就必须继续维护这三大成功要素。面对新的挑战，这三个要素显得尤其重要，确保新加坡继续成功的使命感尤其不可或缺。

陈振声的讲话就点出公共服务当前必须面对的三大挑战，即所谓的三种碎片化状态：一、全球秩序的碎片化，二、社会秩序的碎片化，以及三、经济秩序的碎片化。挑战在于如何把这三种碎片化转化为互联的全球秩序、有凝聚力的社会秩序、有竞争力的经济和有信心的人民。

对于在不同部门服务的公务员而言，挑战的性质显然各有不同，应对之道也各异。对此，陈振声提出了一系列值得思考的问题。比如在外交、财政、国防和安全等部门，有什么办法把志同道合的国家和公司聚集起来，共同维护现有的规则，同时发展新的规则，加强大家的生存与发展机会？如果是在社会部门，又该如何在一个更有竞争性的社会政治环境中维系凝聚力？若是在经济部门，又该如何吸引新的投资，创造新的就业机会，让每个人的工资都能有所增长？整体而言，又该如何确保每个能力不同的新加坡人都能立足安身，贡献一己之力？

这些问题其实紧扣今年公共服务周的主题：革新、增长和关怀，以建构一个有前瞻性的公共服务。面对不同的国内外环境，在不同部门服务的公务员都须要有实事求是的精神，认清挑战所在，务实地想出各种有效对策。这些在在都考验公务员的创新思维、能力和效率。

政府向来对公共服务极度重视，公务员不仅能获得具有市场竞争力的薪酬，也能分享经济增长的果实，并有其他各种福利。但对公务员的要求也非常严格，除了改善薪金待遇，也定下严格的遴选人才标准，提供奖学金培养各种人才。政府既是最大的雇主，也可以说吸纳了最多全国最优秀的人才。因此也才能缔造出一支高效的团队。

在国际非营利组织钱德勒治理研究院（Chandler Institute of Governance）发布的钱德勒良好政府指数（Chandler Good Government Index）报告中，新加坡一共在三项指标排名第一：领导力与前瞻性、国家机构能力（strong institutions），以及市场吸引力。其他指标是：法律和政策、金融治理、全球影响力和声誉，以及改善民生。在这些方面，公共服务的贡献功不可没。新加坡的公共服务也因此备受赞誉，成为许多发展中国家学习的典范，纷纷派遣公务员到我国取经。

公共服务部门的高效和成功，也成了能够不断吸引富有理想的年轻人才加入的重要因素，这是一种良性的循环。确保这个良性循环的持续，也应是公共服务持续成功的一大关键要素。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

Pantry News Talk
Lianhe Zaobao Club