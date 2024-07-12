社论：公共服务须有饱满的使命感

在7月10日举行的公共服务周开幕仪式上，主管公共服务的教育部长陈振声致辞时，宣布了好几项改善公务员福利的措施，包括：今年10月起，符合条件的公务员每年可获得500元津贴，用于个人发展和身心健康；公共服务人员的医疗和牙科津贴，明年起每年120元增至250元；从明年7月1日起，公务员退休年龄从现在的63岁延至64岁，重新雇佣年龄上限则从68岁调至69岁，比全国早一年实行。

不过，陈振声的讲话也向全体公务员传达了很重要的信息，那就是，新加坡公共服务要继续取得成功，必须确保不会失去使命感、价值观和应有的魄力（gumption）。

我国的公共服务向来以廉洁和高效著称，配合廉能的政治领导团队，可谓相得益彰。两者的密切配合，缔造出独具新加坡特色的治理模式。包括公共服务在内的政府，是新加坡成功的关键因素。优秀的政治团队和高素质的公务员团队，共同体现了政府整体强大的执政和施政能力，政府也因政绩斐然，赢得人民的高度信任。这一善治的事实，挑战且颠覆西方主流政治理论，认为小政府、大社会才符合现代民主要义。

这一路来的成功，正因为政治和公共服务团队都充满要让新加坡成功的使命感，服膺举贤尚功，廉洁自守的价值观，以及勇于克服万难，永不言败的无畏精神。公共服务要继续成功，就必须继续维护这三大成功要素。面对新的挑战，这三个要素显得尤其重要，确保新加坡继续成功的使命感尤其不可或缺。

陈振声的讲话就点出公共服务当前必须面对的三大挑战，即所谓的三种碎片化状态：一、全球秩序的碎片化，二、社会秩序的碎片化，以及三、经济秩序的碎片化。挑战在于如何把这三种碎片化转化为互联的全球秩序、有凝聚力的社会秩序、有竞争力的经济和有信心的人民。

对于在不同部门服务的公务员而言，挑战的性质显然各有不同，应对之道也各异。对此，陈振声提出了一系列值得思考的问题。比如在外交、财政、国防和安全等部门，有什么办法把志同道合的国家和公司聚集起来，共同维护现有的规则，同时发展新的规则，加强大家的生存与发展机会？如果是在社会部门，又该如何在一个更有竞争性的社会政治环境中维系凝聚力？若是在经济部门，又该如何吸引新的投资，创造新的就业机会，让每个人的工资都能有所增长？整体而言，又该如何确保每个能力不同的新加坡人都能立足安身，贡献一己之力？

这些问题其实紧扣今年公共服务周的主题：革新、增长和关怀，以建构一个有前瞻性的公共服务。面对不同的国内外环境，在不同部门服务的公务员都须要有实事求是的精神，认清挑战所在，务实地想出各种有效对策。这些在在都考验公务员的创新思维、能力和效率。

政府向来对公共服务极度重视，公务员不仅能获得具有市场竞争力的薪酬，也能分享经济增长的果实，并有其他各种福利。但对公务员的要求也非常严格，除了改善薪金待遇，也定下严格的遴选人才标准，提供奖学金培养各种人才。政府既是最大的雇主，也可以说吸纳了最多全国最优秀的人才。因此也才能缔造出一支高效的团队。

在国际非营利组织钱德勒治理研究院（Chandler Institute of Governance）发布的钱德勒良好政府指数（Chandler Good Government Index）报告中，新加坡一共在三项指标排名第一：领导力与前瞻性、国家机构能力（strong institutions），以及市场吸引力。其他指标是：法律和政策、金融治理、全球影响力和声誉，以及改善民生。在这些方面，公共服务的贡献功不可没。新加坡的公共服务也因此备受赞誉，成为许多发展中国家学习的典范，纷纷派遣公务员到我国取经。

公共服务部门的高效和成功，也成了能够不断吸引富有理想的年轻人才加入的重要因素，这是一种良性的循环。确保这个良性循环的持续，也应是公共服务持续成功的一大关键要素。