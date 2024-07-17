社论：社媒算法加速自我激进化

本地一名14岁男生因自我激进化，在6月接到内部安全局发出的限制令，成为迄今接到限制令最年轻的青少年。男生在去年10月以色列与哈马斯冲突爆发后，几个月内在网上广泛接触到亲哈马斯的内容和新闻而变得思想激进，甚至计划在本地发动攻击，并试图影响同学一起参加回教黑旗军发动攻击。

今年5月，国务资政兼国家安全统筹部长张志贤在宗教改造小组第19届非正式会议上发言时说，自2015年以来我国已有12名年龄在20岁以下的青少年，通过网络自我激进化，将来也许会面临更多年纪更小的人被激进化。言犹在耳，内安局星期一（7月15日）发布有关14岁男生自我激进化的消息，应验了他的担忧，“将来”并不须等太久。

青少年缺乏辨别是非善恶的能力，在感情上容易被利用，加上正处于自我探索、还缺乏足够自信和安全感的成长期，更容易鼓动他们去做任何事情。由于思想单纯易被操控，加上社交平台用算法量身定制推送内容，大大缩短了将他们洗脑的时间。社交平台的算法会向用户推荐类似内容，在反复接触极端主义内容的情况下，极端主义的意识和观点便会成为他们的个人意识。

加上人们如今在社交媒体可以跟志同道合的人一起交流意见，有了互动的元素，就让他们更加笃信自己的观点是真理。社媒已经成为散播激进意识形态的温床，因此我们须要更有力的监控和干预策略来防微杜渐。

20年前当社媒还不普遍的时候，宣扬极端主义需要当面传授。当宣扬极端主义的场地从线下转到线上时，打击它们的挑战变得更艰巨。虽然我国已投入大量资源打击网络激进化的威胁，但只要网上仍有极端主义内容，人们便有可能受到影响。因此，社媒平台和科技公司密切监督、迅速将网上出现的极端主义内容撤下，是很重要的一环。

不仅是青少年，成年人同样会因为接触到的网上内容被洗脑。一名33岁的女前公务员同样在以哈冲突爆发后自我激进化，而被内安局发出限制令。作为一名成年人，同时又是一名公务员，她应当了解激进主义的危险性，但还是受到极端思想的侵蚀。有迹象显示，中东极端恐怖主义正把魔掌伸向青少年和妇女，利用他们不具威胁的特性，作为恐怖暴行的工具。通过针对他们的特制内容在网上洗脑，越来越成为常见手段。

自我激进化的年轻化趋势确实令人担忧。在这个互联网普及的时代，家人是第一道防线，家长是抑制极端思想主义滋生的重要把关者，他们必须密切关注孩子的网络活动，及时引导和纠正偏差。然而，若家长对孩子的偏差思想不以为意呢？就像事件中这名14岁男生的父母，虽然注意到孩子越来越倾向于种族隔离观念，但却不认为须要干预，表明家长也认同孩子的思想，这牵涉另一个更大的潜在危险。

以哈冲突升级后的几个月里，就有两名新加坡人自我激进化，说明外国极端主义言论对我们的国家安全与社会和谐构成风险，我们不能让国际上的种族和宗教冲突，影响我们的社会和谐与团结。识别激进化迹象是预防的关键，上述两个案例的家人都觉察到他们的行为和观点变化，但却没有意识到危险性。面对日益严峻的激进化问题，我国须要采取综合措施，政府、学校、家庭和社区都应加强合作，通过教育、心理辅导、信息监管等多方面手段，共同防止极端思想的传播。