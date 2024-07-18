社论：负责任地共享公共空间

实龙岗中路一个组屋单位的屋主，在屋外走廊摆满杂物，包括一间可容纳两名成人的木制桑拿房、一套沙发座椅以及约30个大大小小的盆栽，在社交媒体引起热议。据报道，这些杂物摆放在走廊上，已有多年。有居民投诉，杂物阻碍走道，对坐轮椅者造成不便；也有居民认为，这是公然非法占据公共空间。

在消息传开后，负责该组屋区的马林百列市镇理事会拆除了桑拿房，并表明会进一步清理走廊上的杂物。另一方面，民防部队指出，走廊堆积杂物阻碍楼梯逃生通道，将对肇事方采取执法行动。

在组屋外摆放杂物的新闻与投诉，时有所闻。最常见的是在走廊摆满花盆种花，或是摆放鞋柜、沙发座椅，或是停放脚踏车；也有居民摆放晒衣架，内衣内裤迎风飘扬。为了防止邻居的杂物越过界，有些居民还以杂物的摆放筑起围墙，划清界线。这导致宽敞的走廊，成为狭小的走道。

新加坡是人口密度高的弹丸小国，占据或滥用公共空间，不仅导致人与人之间的摩擦，也会造成安全隐患。公共空间顾名思义是属于大众的，个人的占据或滥用行为将影响其他人的利益，轻可导致他人不便，重则可危及性命。

民防部队规定，走廊的宽度至少要达到1.2米，才足以让救护人员的担架顺利通过。这是最低要求，但有组屋居民误以为只要保持这个宽度，便有摆放杂物的权利。有些居民认为，占据公共空间并非侵权行为，反正走廊是在自家门前，摆放杂物无伤大雅。有者甚至认为，这是创造性地使用空间。

一般上，建屋发展局或市镇理事会对组屋摆放杂物，仅采取柔性劝导的管理措施，让居民发挥自律精神。以实龙岗中的案例为例，屋主摆放包括桑拿房的杂物，已有多年。马林百列集选区议员谢健平受询时说，市镇理事会这些年来一直和屋主保持联系，要求她清理屋外的杂物。

显然，屋主并没有作出积极回应，直到最近网上热议和新闻报道后，她才要求市镇会协助拆除桑拿房。谢健平指出，市镇会将与屋主继续沟通，进一步减少屋外的杂物。

劝导与沟通固然重要，但有关当局或许可考虑制订更明确的条例，规范组屋走廊的杂物问题。有些组屋走廊非常宽大，有居民搭建小厅，摆放大型沙发以及秋千，犹如有地住宅的布置。有些组屋底层的住户，在公家土地上自行开辟小花园。要是屋主自认为没有妨碍邻居，这是否仍然构成侵权行为？有关当局若酌情处理，是否会扩大灰色地带而导致政策的不确定性？

随着科技急速发展以及个人权利意识的膨胀，公共空间的使用权日渐模糊。个人代步工具骑士与路人争抢人行道以及路权属谁的问题，充分反映了这个发展趋势。

人行道顾名思义是行人专用的道路，但是在个人代步工具横空出世后，道路的基础建设赶不上科技的变化，骑士与路人被迫共用人行道，导致双方发生利益冲突与摩擦。个人代步工具从行人后面呼啸而过，行人在人行道上不仅要瞻前，也要顾后。它们的铃声一响，行人都必须让路，否则会遭骑士白眼。人行道的使用权以及安全性，出现明显的变化。

若不及时处理，共享公共空间的矛盾可能加剧。政府先后放宽组屋内养狗与养猫的规定，体现了包容精神，广受动物关爱者欢迎。但这也引起不少组屋居民对公共空间的卫生、噪音与安全，产生焦虑。

组屋走廊的杂物、个人代步工具骑士与路人争抢人行道的路权，乃至组屋内养狗养猫的课题，都涉及公共空间的使用。要有效及公平地共享公共空间，公众有必要发挥群体精神与公德心。这反映一个国家的国民素质。

与此同时，随着社会规范的急速改变，有关当局有必要对公共空间的使用权，制订更明确的规定，避免占据或滥用的现象沦为常态。国民素质的提升主要靠民间的互动磨合，过程通常难以一帆风顺，需要时间和正确的心态。由上而下颁布的规则，能够作为规范形成的基础，但真正包容和谐的社会环境，还必须由成熟的公民自发实现。