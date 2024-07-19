社论：医疗保险自助餐心态要不得

医疗成本和医疗开支的不断飙升，是这些年来政府最为关注的课题之一。我国的医疗开支在10年前为70亿元，但到了2023年已达到170亿元。面对人口急速老龄化和医疗通胀等问题，如何确保医疗服务的高素质，同时抑制成本和开支的不断上涨，是一个极大和多面性的挑战。

上星期五（7月12日），卫生部长王乙康在新加坡证券投资者协会成立25周年晚宴上的讲话，突出了政府对医疗保险的关注，也透露当局正着手改革的信息。他指出，医疗费用的另一大组成部分为医疗保险。医药保险是必要的，但如果过分投保，则会改变病人和医生之间的行为关系，进而推高医疗费用。

检讨医药保险制度是卫生部当前的优先事项，旨在确保保险足以为面对重大医疗事件的国人提供足够保护，但不会助长“自助餐心态”（buffet syndrome），推高医疗费用。所谓“自助餐心态”，指的是投保人因有了保险，而主动或被动地接受一些不必要的治疗。

自助餐心态的形成其实有医生和病人双方面的因素。因为有了保险，有些医生为病人推荐各种原本不必要的检查或治疗，有些病人则抱着既然付了保费就必须充分利用的心态。这是保险制度与生俱来的毛病。一旦保险被滥用，索赔的人增多，或索偿额不断提高，保险公司就必须提高保费，避免亏本，如此一来就造成恶性循环。

政府在几年前就已着手处理这个问题。保险公司也实行了一些抑制性措施，如规定公司指定的医生名单，到政府医院求诊保费较为便宜等。但似乎收效不大。2022年，政府成立了赔付管理司（Claims Management Office）来加强对医生的监督，并对提出非常高额且不适当保险索赔的医生采取行动。接下来还会出台什么措施，值得观察。

对一般人而言，加强对医疗保险的认识是必要的。目前所有人都已受全民性的终身健保（Medishield Life）计划所覆盖。个人是否应该购买额外医保，必须慎重考虑，视特定需要而定，不宜盲目投保。据卫生部的调查，我国有70％的人购买附加险（rider），但在购买附加险的住院或日间手术病人中，实际上只有约半数用到它，这无疑是极大的浪费。一般病人如果到政府医院求医，约九成的医疗费其实已可从终身健保扣除。

话说回来，医疗保险毕竟只是复杂多端的医疗体系中的一环。各国的实践说明，解决医疗课题没有单一有效的对策，既不能完全交给市场处理，也不能由国家一手承担（如提供免费医疗）。世上没有免费的午餐，因此，免费医疗不可持续，最终还是得由纳税人买单；世上也没有不计成本的医疗保险，因此，进行过度检查或治疗，投保者最终必须支付更高的保费。欧美国家的医疗制度当前所面对的诸多问题，实应成为我们的借鉴，如英国的国家医疗服务体系早已入不敷出，难以为继；美国高昂的医疗保险费使许多人无法受保，即使政府医疗开支高达国内生产总值（GDP）的17%，远比我国的5％来得高。但结果各项主要医疗效果指标都不如人意。

由此可见，并不是投入越大，或不断增加医疗设施，医疗效果就会越好。李显龙资政7月13日为兀兰医疗园主持开幕致辞时就指出，要应对日益增长的医疗需求，不能仅靠增建和扩建医院以增加床位，我国也须加强对医疗体系的管理，保持自律，避免过度提供不必要的治疗和处方，并维持恰当的政府津贴、医疗保险和自费占比。

这也就是说，要有一个有效且可持续的医疗系统，必须有多方面的配合，也须做出艰难的决定和取舍，才能继续为人民提供高质量且可负担的医疗保健服务。这须要政府做非常仔细的研究和审慎的权衡；与此同时，也须要人们具备正确的健康观念，从最基本的过健康生活做起，投资于个人的健康，照顾好自己的健康。