拜登退选冲击美国总统选情

美国总统拜登决定退选，尽管事先早有传言，还是震惊各界舆论。退选新闻多少对冲了特朗普枪击案的影响，让焦点都集中在民主党身上，特别是继任者人选。目前，最有可能出线的当属副总统哈里斯，拜登在退选声明里也表态支持副手接棒。以当下的情势判断，哈里斯对垒前总统特朗普的概率最高。但从枪击案后美国舆情的表现观察，哈里斯面对的挑战异常艰巨，除了对手气势如虹，民意发生逆转，党内能否团结也是一大问号。对于民主党而言，避免总统选情波及国会选举结果，应当是最大考量。

拜登在与特朗普的总统选举辩论时表现失常，让各界质疑他的认知健康，同时引发民间和党内劝退的呼声。特朗普枪击案进一步加剧民主党的危机感，元老如前总统奥巴马和国会众议院前议长佩洛西公开表达不信任，加上金主停止捐款，迫使拜登最后让步。拜登最清楚自己的健康状态，然而却一再对美国民众隐瞒真相，并且在辩论失利后还一意孤行，坚持参选。这对于美国民众和民主党而言，显然是相当不负责任和自私的做法。从政数十年的拜登，最终以这种仓皇辞庙的方式结束政治生涯，下台的身影显得很不体面。

况且，拜登突然以健康理由闪电退选，让共和党找到另一个攻击民主党的把柄。既然拜登自称健康不允许他参选，对手自然质疑他目前是否仍具备完成既有任期的能力。民主党内外也存在仓促替换拜登的合法性诘难。毕竟拜登是经过党内初选程序确定的候选人，现在似乎只因党内元老幕后交易，拜登本人甚至还不亲自出面宣布退选决定，只通过社媒X平台而非白宫正式管道发布消息，党内程序尊严遭严重践踏。整个退选行动不符民主精神，难免要失去部分人心。

虽然拜登最终顺应党意，但阵前换将依然让民主党无法摆脱危机，毕竟还有一系列的法律和程序障碍须克服。作为拜登竞选连任的搭档，哈里斯具有现任的合法性优势。这也很可能是为何拜登公开支持她接棒，因为纯属别无选择的无奈之举。哈里斯能担任副总统，凭借的是女性和少数族裔的政治正确身份，在能力上未必服众。拜登的退选因而犹如在民主党内投掷一颗政治震撼弹，各派如何协调善后，给全国一个合理的交代，不但将决定11月的总统选举结果，也必然左右国会选情。

哈里斯在担任副总统期间缺乏具体政绩，在唯一负责的南部边境问题上也不勇于任事，舆论批评她只到现场视察一次。这导致非法移民问题不断恶化，破坏社会治安和加重福利支出，引发高度民怨，甚而成为选举热门课题之一。此外，美国当下面对国内政治撕裂，经济振兴乏力，国际上各地冲突不断，急需美国发挥领导力，哈里斯在这关键时刻能否胜任，各方或许都没有抱太大的信心。因此，民主党的当务之急是避免拜登退选的冲击波摧毁国会选情，让共和党赢得参众两院，而失去对特朗普的权力制衡。

当然，现在就认定特朗普胜券在握，恐怕还言之过早。毕竟距离投票日还有几个月，争强好胜的特朗普这段时间会犯下什么重大错误，民主党最终推出什么人选对垒特朗普，都还是可能影响选情。另一个大变数，则是特朗普枪击案的真相。官方至今并没有公开任何调查结果，导致各种阴谋论满天飞。在人心惶惶之际，如果突然冒出任何有关枪击案的实证细节，势必对选情产生难以想象的作用。同理，这些不确定性也会影响国际局势的发展。

本届美国总统选举一波三折，一周内接连发生两大政治事件，反映美国政治文化出现重大毛病。随着拜登退选，特朗普如今是美国历史上年龄最大的总统参选人。虽然他在枪击案后呼吁全民团结，但好斗的性格很难弥补美国政治的巨大撕裂。应当说，美国相当一部分民意转向共和党，一大原因是对民主党这几年来无法摆脱极左意识形态绑架的惩戒，而所产生的政治真空，恰好由各色右翼借支持新保守主义共和党和特朗普来填补。全球于是只能做好各种准备，应对特朗普二度入主白宫的巨大变数。