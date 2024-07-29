社论：防恐意识不可松懈

内部安全局上周四公布2024年新加坡恐怖主义威胁评估报告显示，过去几年，本地人对“新加坡是恐怖主义袭击目标”的意识显著下降。在超过2000名受访者中，只有49%认为新加坡是恐袭目标，这数字从2018年的58%到2022年的约52%，到今年低于一半，很值得本地社会警惕，因为这显示国人在这方面的认知与现实出现越来越大的落差。恐怖主义威胁不但没有远离我们，而且随着国际政治形势日趋复杂、本地社会经济活动的多元化与社会结构的复杂化，我们的软肋更需要国人建立起正确的认知与有效的防护。

从我们的外部环境来说，印度尼西亚去年逮捕了近150名恐怖分子，有力地压制了境内恐怖主义势力，保持了大致的太平。印尼政府持续反恐的成效对新加坡是一大福音，但我们的安全不能仰赖他国的政策行动。今年5月，马来西亚柔佛州乌鲁地南警局就发生导致两名警员殉职的独狼式恐袭，年轻袭击者正是受到伊国组织与回教祈祷团的影响。回祈团16名核心元老7月初在印尼反恐机构的安排下宣布解散组织，但这个接受伊国组织领导、目标是在东南亚制造混乱的回祈团会不会就此化整为零，变得更加棘手，有待观察。

从内部来说，新加坡作为富裕繁荣和以华人为主的国家，长期以来，从外交到内政政策，虽然都不乏国内外理性的批评声音，但也都存在被极端分子针对、挑拨并利用的缝隙，特别是在社交媒体时代，道高一尺魔高一丈，别有用心的恐怖分子改而利用漫无边界的网络渗透，扭曲现实，污蔑我国政策，对无知的本地年轻人洗脑，在极端复杂的国际事务中加油添醋，点燃仇恨火苗。最新例子是伊国组织在我国参加保卫红海运输安全的“繁荣卫士行动”后，点名新加坡，煽动支持者以炸弹和火箭消灭我国。这类事情在表面太平安逸的本地社会感受不强，但我国反恐和安全部门实际上没有一刻可以松懈，因为网络世界的互动不会暂停。不论是外来的恐怖主义活动，或是受到煽惑而在内部滋生的恐怖主义和行为，都须要国人的高度警觉和反恐意识时时保持警惕。过去一年，当局公布的自我激进化新加坡人案例就有三个，其中两个是受以哈冲突影响。

在多国长期努力下一度比较沉寂的伊国组织，正借着中东的以哈冲突，试图在国际上重建网络，重振势力。此外，伴随欧美社会移民与宗教矛盾导致的激化日益严重，极右翼恐怖主义也在崛起。互联网的高度开放，让国人容易接触各种各样的极端主义思想，回教与西方极右翼思想的冲突会不会在本区域相互激化，值得密切观察并防患未然。

近年来，随着我国盛事经济、国际会议、体育等活动蓬勃起来，更须要关注人潮高度聚集环境中的安全措施。新加坡社会确实很安全，但这与我们是潜在的恐袭目标是两个概念。我们的安全一直是建立在持续警觉与优良的防范措施上，诚如国务资政李显龙最近在军人节晚宴致辞时指出，武装部队是24小时待命、进行威慑巡逻、展开反恐行动的。我国相关的反恐部门多元协作，夜以继日，才为国人提供了高枕无忧的生活环境。

我国反恐工作多年来持续不懈，包括在地铁站的提醒，然而这些年的安全环境可能导致年轻一代或新移民习以为常，未能产生充分意识，因此公共教育必须持续进行甚至加以深化。对恐怖主义来说，在新加坡这样的地方得逞一次，即使不造成大伤害，却足以耀武扬威，鼓舞士气，震撼世界。恐怖主义者的破坏手段日新月异，反恐手法必须走在他们前面，这是新加坡防恐反恐之所以片刻不能松懈的原因。不分男女老幼的国人，因而必须在这方面建立充分的意识与认知，深刻明白安全不是理所当然。